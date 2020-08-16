"Пойдем на выборы - погибнем": главное из речи Лукашенко на митинге его сторонников

По данным МВД Белоруссии, на митинг сторонников Александра Лукашенко пришли 65 тысяч человек, это первая акция в его поддержку после выборов, которые прошли 9 августа.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выступил на акции в его поддержку, которая прошла в Минске 16 июля.

Главные заявления лидера Белоруссии в подборке Sputnik.

Кто породил жестокость

Жестокость на улицах Белоруссии породили не власти республики, а их противники, заявил Александр Лукашенко.

"Говорят, проявили… жестокость на улицах. Так кто - вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была. Надо было остановить их (протестующих - ред.), если бы не остановили, вас бы здесь не было.., они бы делили и рвали страну", - заявил Лукашенко на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства в Минске.

"Успокойтесь, не толкайте людей к силовому противостоянию, не позорьте страну мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку, обращаясь к оппозиции.

Новые выборы - это болото

Президент страны заявил, что, если в Белоруссии назначат новые выборы, республику "перевернут", и она никогда не "вылезет" из этого "болота".

"Нам предлагают новые выборы… Окунемся в это болото – не вылезем никогда… Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы, кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки. Пойдем на выборы – а работать кто будет? Пойдем на выборы – погибнем, и этого хотят там, за границей… Пойдем на (новые – ред.) выборы – перевернем страну", - заявил Лукашенко.

Президент заявил, что оппозиция не даст спокойной жизни.

"Я реалист. Послушайте меня, спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди - кукловоды", - сказал Лукашенко.

"Не позволю отдать страну, даже когда буду мертвым"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, если кто-то из граждан хочет "отдать" республику, он этого не позволит, даже когда "будет мертвым".

"Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент также заявил, что никогда не пойдет на слом Белоруссии.

"Нам предлагают солдат НАТО - чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства", - сказал Лукашенко.

Не трогать журналистов государственных СМИ и не пугать военных

Президент Белоруссии на фоне продолжающихся в республике протестов обратился к оппозиции с призывом "не пугать" военных, отметил, что его противники в этом случае "играют с огнем".

"Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим – всем, кто встал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция, способны защитить себя сами и свои семьи", - заявил белорусский лидер в воскресенье на митинге своих сторонников, который прошел у Дома правительства.

Лукашенко также предупредил своих противников, чтобы они "не трогали" журналистов государственных СМИ и их семьи, отметив, что если что-то случится, обидчики "ответят сполна".

"Не трогайте журналистов государственных средств массовой информации и их семьи. Не дай бог что-то случится, ответите сполна", - заявил Лукашенко.

Глава государства также запретил "трогать" учителей, которым надо готовиться к школе, и врачей, которые занимаются больными с коронавирусом.

"Я стою перед вами на коленях"

Лукашенко заявил, что собравшиеся на акции в его поддержку заслужили, чтобы он встал перед ними на колени.

"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", - сказал Лукашенко.

После этого он перешел от одной трибуны с микрофоном, установленным напротив Дома правительства, к другой, еще некоторое время продолжал выступление. В конце своей речи, которая в общей сложности длилась 30 минут, Лукашенко отдельно поблагодарил ветеранов за поддержку.

"Спасибо, вам, ветераны, за вашу поддержку, за то, что вы всегда поддерживали меня. Спасибо вам, солдаты нашей армии, за мир и покой", - сказал белорусский лидер. После завершения выступления президента люди стали расходиться с площади.

Акция прошла без происшествий.

Материал подготовлен по информации агентства Sputnik Беларусь и РИА Новости.