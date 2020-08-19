Яблочный спас: православные христиане отмечают Преображение Господне

В этот день в храмах совершают особые службы, а центром торжеств становится православный монастырь на горе Фавор в Израиле.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Православные христиане отмечают Преображение Господне, или, как говорят в народе, Яблочный спас. Однако Писание не называет гору, где состоялось событие, — исследователи и сейчас спорят об этом. О версиях ученых — в материале РИА Новости.

"На особо высокой горе"

Праздник Преображения Господня — пожалуй, один из самых любимых у верующих. В церквях проходит особая служба, звучат красивые песнопения. Духовенство облачается в белые одежды.

Цвет выбран не просто так: он символизирует сияние, исходящее от Спасителя.

Незадолго до крестной смерти и воскресения Христос проповедовал в Галилее. Однажды он позвал ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна — вместе помолиться. И они взошли на "особо высокую гору".

"Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем (величайшие для христиан ветхозаветные пророки. — Прим. ред.); и беседовали с Иисусом", — повествует евангелист Марк.

А затем вершину горы скрыло облако. Из него, согласно Писанию, "исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте".

Другой евангелист, Матфей, дополняет: апостолов объял ужас и они "пали на лица свои".

"Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса", — говорится в благовествовании от Матфея.

Спаситель запретил им рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых". Это еще больше напугало учеников.

Чудесное событие впоследствии стало одним из христианских догматов. Согласно богословскому толкованию, в этот момент были явлены не только все три Лица Пресвятой Троицы, но и сущности Христа — человеческая и божественная.

Кроме того, как учит церковь, людям открылось, что они и сами могут достичь преображения. Причем не только внутреннего — но и физического, видимого. В Средние века даже появился специальный термин — "фаворский свет".

Название феномену богословы дали от горы Фавор. Многие считают, что именно там преобразился Господь. Но вот в чем проблема: Евангелие, несмотря на подробное описание события, не обозначает, где оно произошло.

"Фавор был не таким"

Тем не менее еще в III веке христиане верили, что место преображения — Фавор. Об этом писал, например, Ориген — известный христианский мыслитель того времени.

"Эти представления опираются на предание, которое передавали из уст в уста. Кроме того, там еще в IV веке появились храмы", — поясняет протоиерей Константин Польсков, доцент кафедры библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Первую церковь, согласно хроникам, построили в 326 году по приказу Елены — матери императора Константина. На Фавор как место Преображения ей указали местные жители.

В считанные годы гора стала центром паломничества. В VIII веке возвели монастырь, ныне там две обители — католическая и православная.

"Интересно, но в Евангелии изображена совсем другая гора. В Писании говорится: она была "местом уединенным". Фавор не такой — у его подножия в I веке стояли войска", — обращает внимание отец Константин.

Версия о Хермоне

В последние десятилетия все больше исследователей в качестве возможного места преображения называют самую высокую точку в Израиле — Хермон (Ермон).

Правда, это не гора в классическом понимании. Это массив с несколькими вершинами на территории государства Израиль и граничащих с ним Ливана и Сирии.

"Вряд ли преображение Господне произошло на самой вершине: уж слишком это высоко. По словам одного путешественника, со своей группой он добрался на лошадях до высшей точки за пять часов", — пишет в исследовании на эту тему известный американский библеист Уильям Баркли.

По его мнению, под описание больше подходит один из отрогов горы с израильской стороны. Там немало и "уединенных", и "очень высоких" мест.

В пользу версии о Хермоне говорит еще одна деталь: перед преображением евангелисты повествуют о том, что Спаситель с учениками посетил селение Кесарию Филлипову у подножия горы. Туда же он, по всей видимости, вернулся и после. А затем "через всю Галилею" направился к Тивериадскому озеру. А оттуда на юг — в сторону Иерусалима.

Фавор же располагается к западу от водоема, возле Назарета. Баркли обращает внимание: зачем Христу с учениками идти почти сто километров от Кесарии, поворачивать обратно, а потом снова двигаться на юг?

Кроме того, гора Фавор довольно невысокая — 575 метров над уровнем моря. Хермон же — 2860 метров.

"Ее можно увидеть с Мертвого моря, с другого конца Палестины, с расстояния 160 километров", — отмечает библеист.

К тому же вершина Хермона, в отличие от Фавора, заснеженная. И евангелисты, по мнению Баркли, неспроста подчеркнули, что одежды преображенного Спасителя сделались "блистающими, весьма белыми, как снег".

Вершина Галилеи

Впрочем, далеко не все исследователи согласны с этой версией. Ученые спорят о том, кто жил в окрестностях Хермона. В Писании сказано: Христа, спустившегося с горы, "встретило множество людей". Он исцелял их и наставлял. Речь, судя по всему, о евреях. Если бы то были язычники, евангелисты обязательно бы упомянули об этом.

А именно они, судя по археологическим находкам, селились там в I веке нашей эры. В Ветхом Завете гора упоминается как "крайний предел Земли Обетованной", поэтому вряд ли возле нее жили иудеи.

Зато очень много еврейских поселений было около другой вершины — Мерон. Это самая высокая гора Галилеи — области, где ходил с проповедями Христос. По мнению ряда ученых, преображение могло произойти именно там.

Высота горы — 1208 метров, чтобы добраться до вершины, нужно всего полдня. Кроме того, там часто лежит снег.

Почему Фавор?

Однако критики версии о Мероне подчеркивают: гора упомянута в Библии лишь однажды. А вот Хермону и Фавору уделено больше внимания — они даже фигурируют в пророчествах о Христе.

"В псалмах Давида есть строки: "Фавор и Ермон о имени твоем возрадуются". Причем Фавор на первом месте, что показательно. Возможно, эта фраза и определила в религиозном сознании место преображения Господня", — рассуждает отец Константин Польсков.

По его словам, невозможно объяснить логически, почему Фавор, — но христианское предание с первых веков единогласно называет именно эту гору. Впрочем, для верующих куда важнее само событие, а не его детали.