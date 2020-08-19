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Строго в масках: в сочинских автобусах ввели новые правила

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Абхазия
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим повышенной готовности до 21 августа, отметив, что "отпускать ситуацию пока рано".

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Водители автобусов в Сочи будут отказывать пассажирам в поездке в общественном транспорте при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания с 19 августа, об этом сообщает МУП Сочи "Сочиавтотранс".

Мера введена в целях соблюдения требований Роспотребнадзора. Если водители и пассажиры автотранспортных предприятий Сочи не будут соблюдать масочный режим, предприятия будут закрыты Роспотребнадзором сроком на 90 дней.

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Публикация от Департамент транспорта и дорог (@transport_sochi)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев закрепил постановлением обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы) в общественных местах, в том числе в транспорте общего пользования.


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