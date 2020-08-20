21:19 20 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.77
  • EUR87.43
Поиск

Эхо войны: в Сочи обнаружили немецкую авиабомбу

© Sputnik / Екатерина Лызлова
В мире
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200820/1030794575/Ekho-voyny-v-Sochi-obnaruzhili-nemetskuyu-aviabombu-.html

Специалисты инженерно-технического подразделения сочинского ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпас на месте обнаружения с соблюдением мер безопасности.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили на участке береговой линии Лазаревского района, сообщается в Instagram аккаунте "ДТП и ЧП Сочи".

Специалисты установили, что обнаруженный отдыхающими предмет - немецкая авиабомба SC-50 периода войны со следами коррозии.

Взрывотехники Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обезвредили взрывное устройство, уничтожив его на месте обнаружения.

Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать, переносить.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Когда вода стала черной: самые крупные разливы топлива в истории стран
Дым столбом: пожар на пустырях в Сухуме
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться