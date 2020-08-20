Эхо войны: в Сочи обнаружили немецкую авиабомбу

Специалисты инженерно-технического подразделения сочинского ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпас на месте обнаружения с соблюдением мер безопасности.

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили на участке береговой линии Лазаревского района, сообщается в Instagram аккаунте "ДТП и ЧП Сочи".

Специалисты установили, что обнаруженный отдыхающими предмет - немецкая авиабомба SC-50 периода войны со следами коррозии.

Взрывотехники Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обезвредили взрывное устройство, уничтожив его на месте обнаружения.

Росгвардия напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя производить каких-либо самостоятельных манипуляций с обнаруженным предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать, переносить.