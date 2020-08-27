Лидеры и дебютанты: Forbes назвал самых богатых женщин России

В рейтинге самых богатых женщин оценивается состояния участников, стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другого.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Первое место среди самых богатых женщин России по-прежнему занимает президент компании Inteco Management Елена Батурина, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов. Рейтинг 25 богатейших женщин России опубликовал Forbes.

На втором месте основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Дебютанткой оказалась дочь совладельца "Лукойла" миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун, которая заняла третью строчку с состоянием в 700 миллионов долларов.

Четвертое место занимает частный инвестор Татьяна Ковальчук, супруга бизнесмена Юрия Ковальчука, с состоянием в 600 миллионов долларов.

На пятом месте оказалась Елена Рыболовлева, впервые вошедшая в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. За ней следует акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева, 500 миллионов долларов.

На седьмое место рейтинга разместилась дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг с капиталом в 500 миллионов долларов. За ней следует зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова, 450 миллионов долларов.

Девятое место досталось Евгении Гурьевой с 400 миллионами долларов, ей принадлежит пакет акций "Фосагро".

Замыкает топ-10 совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко, 400 миллионов долларов.

Как отмечает издание, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд в 10,7 миллиарда долларов.