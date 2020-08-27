Белоруссия, коронавирус и вакцина: Путин дал большое интервью

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Российский президент в своем интервью ведущему "России-24" Сергею Брилеву затронул ситуацию в Белоруссии, эпидобстановку в стране, вакцину от COVID-19, а также экономические показатели на фоне кризиса.

О ситуации в Белоруссии

Владимир Путин заявил, что Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы", - сказал он в интервью на канале "Россия-24".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

При этом президент отметил, что РФ небезразлично происходящее в республике.

"Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей", — заявил он.

Владимир Путин считает, что правоохранительные органы Белоруссии, ведут себя достаточно сдержанно.

"Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - рассказал Путин.

Путин рассказал, что сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко. Однако необходимости в применении российских сил, по обоюдному мнению двух президентов, в Белоруссии пока нет.

"Он (резерв силовиков — Прим.ред.) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", — подчеркнул он.

Путин напомнил, что Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности.

"Нет необходимости что-то скрывать, есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", — сказал он.

По словам президента, Москва гарантирует Минску исполнить свои обязательства при необходимости. Россия, добавил Путин, будет исходить из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.

Коронавирус и вакцина

Владимир Путин в интервью рассказал, что в России отмечают один из самых низких показателей по смертности от COVID-19 в мире.

На данный момент в восьми российских регионах сформировался популяционный иммунитет, он превысил 25 процентов.

Первая в мире российская вакцина от коронавируса "Спутник-V", разработанная центром имени Гамалеи, зарегистрирована в строгом соответствии с законодательством, отметил он.

"Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет", — рассказал российский лидер.

Путин сообщил, что одна из его дочерей, которая испытала на себе российскую вакцину от коронавируса, чувствует себя хорошо, у нее выработались антитела. В первый день после прививки у нее была температура 38,4, а на следующий — "37 с небольшим".

"И после второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально", — отметил президент.

При этом, по словам Путина, его дочь с ним по этому поводу не советовалась.

"Она взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение. <...> (Она сделала прививку. —Прим.ред.) как доброволец, и с учетом ее профессии... Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной", — объяснил он.

Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", появится в сентябре.

"Я уверен, что специалисты сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", — сказал он.

Глава государства выразил надежду, что новой волны пандемии не будет. Тем не менее, подчеркнул он, индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства в некоторых странах приводит к тому, что там есть вспышки заболевания.

Он попросил россиян помнить, что коронавирус все же никуда не делся и что нужно соблюдать все меры безопасности.

"И если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания что-то, конечно, будет приростать, но в какой-то момент надеюсь пойдет... и сейчас уже идет на спад, мы это знаем, но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация", — уточнил Путин.

Президент отметил, что это произойдет в том числе потому, что в России создали запас коек и лекарственных средств.

Об экономике

По мнению Путина, Россия прошла пик проблем в экономике.

"Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено", — заявил президент.

По словам главы государства, экономика страны пережила пандемию лучше благодаря верным решениям правительства.

В этом году ВВП опустится примерно на пять-шесть процентов, в США и странах Евросоююза, напомнил он, прогнозируют более значительное снижение.

"Некоторые эксперты, я их прекрасно знаю, говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик, да, отчасти, видимо это так, но большей части это все-таки результат принимаемых правительством решений. Причем точечных и, что на мой взгляд очень важно, своевременных", — сказал президент.

При этом он признал, что ситуация в отдельных отраслях остается "не без проблем".

"Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень тех, которые входят в число тех, кто получает от государства поддержку, но реально пострадали, и, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения. <...> Но, в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей: сельское хозяйство, автопром, строительство, а там работают сотни тысяч, миллионы людей, там кооперационные цепочки, все это было сделано и сделано своевременно и имело свою отдачу", — заключил Путин.