"Их было несколько": где находится первый Спас Нерукотворный

Православные отмечают в субботу день Нерукотворного образа Спасителя. Эта особо почитаемая икона восходит к артефакту, появившемуся еще при земной жизни Иисуса Христа.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Однако в Средние века оригинал Нерукотворного образа Спасителя утратили. Теперь ученые пытаются его найти. Читайте в материале РИА Новости.

Исторические нестыковки

Спас Нерукотворный, как прозвали этот образ верующие, издревле почитали на Руси. Есть свидетельства, что он был главной святыней деревянного храма в Киеве, который возвели еще за полвека до Крещения в 988 году. Впоследствии эта икона стала знаменем русских войск.

Спас Нерукотворный — по сути, художественное переложение таинственного образа, который мало кто видел. В русской традиции он называется Убрус (в переводе на современный русский язык — "плат"), а в греческой — Мандилион ("полотно").

По преданию, его получил царь Эдессы Авгарь, отправивший своих слуг ко Христу. Правитель страдал от проказы, поэтому попросил Спасителя прийти к нему и исцелить. Но Господь лишь велел принести ему кувшин с водой и плат. Умывшись, он вытер лицо, которое отпечаталось на ткани. Царские послы отнесли его Авгарю — и он тотчас исцелился, прикоснувшись к Убрусу. А впоследствии принял христианство — Иисус послал к нему апостола Фаддея.

Святыня, согласно преданию, бережно хранилась царем. Но один из его потомков впал в язычество и приказал ее уничтожить. Местные христиане спасли Мандилион, замуровав в одном из домов. А в VI веке Нерукотворный образ чудесным образом нашел местный епископ.

В VII веке реликвия снова оказалась под угрозой: Эдессу захватили мусульмане. Лишь в 944 году византийский император Роман, осаждавший этот город, обменял ее на обещание отвести войска. И торжественно перенес Убрус в Константинополь. Именно это событие верующие празднуют 29 августа.

В византийской столице Мандилион встречали с размахом: весь город участвовал в крестном ходе от ворот до грандиозного христианского собора Святой Софии (ныне превращенного президентом Турции Эрдоганом в мечеть). Там архидиакон Григорий прочел проповедь. Ее текст обнаружили в 1988 году в Ватиканском архиве. И оказалась, что она полностью опровергает классическое предание о Нерукотворном образе.

"Это изображение <…> запечатлено только потом предсмертного борения на Живоначальном Лике, потом, стекающим, как сгустки крови, и перстом Божиим. Вот они-то и есть поистине прекрасные цвета, создавшие отпечаток Христа, украшенный каплями, струившимися из Его собственного бока. И то и другое преисполнено поучения: здесь кровь и вода, там — пот и облик. Что за сходство! Ибо сие произошло от одного и того же..." Судя по всему, речь идет о другой святыне.

Так что же на самом деле принесли в Константинополь? И почему описание не соотносится с преданием?

Туринская плащаница, или Отдельная святыня

В церковной традиции нет однозначного понимания, как именно выглядел Нерукотворный образ. Их могло быть несколько. И это еще больше запутывает исследователей.

"Есть довольно распространенная версия, что Мандилион — это не что иное, как плащаница Господня", — говорит заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ, священник Александр Щелкачев.

Согласно Евангелию, после смерти Иисуса на кресте его тело погребли по всем законам иудаизма: омыли специальными маслами и завернули в погребальный плат — плащаницу. На ней отобразились не только свидетельства страданий Христа, но и его лик. Ученые до сих пор спорят, как это удалось, а верующие считают, что свет, который источал Господь во время своего воскресения был настолько сильным, что оставил "негатив" на ткани.

Плащаница сейчас находится в Турине. Однако несколько десятков лет ведутся споры насчет ее подлинности.

Тем не менее история этой святыни четко прослеживается до XIII века. Несколько столетий она хранилась в Константинополе. С нее там написали необычную икону: Спас во гробе, чей образ почти полностью повторяет отпечаток на Туринской плащанице. Там же была составлена особая служба "Нерукотворному лику Господа".

В начале XXI века известный богослов, протоиерей Валентин Асмус внимательно изучил тексты греческой службы. И пришел к выводу, что 29 августа Церковь празднует перенесение в Константинополь именно плащаницы.

"Возникновение легендарного рассказа об Авгаре имеет свое объяснение. Ведь существовал долгий период забвения, когда Нерукотворный образ хранился под спудом, и, когда он появился, потребовалось объяснение этого события", — пишет ученый.

Кроме того, в многочисленных свидетельствах говорится, что Мандилион в особых случаях "разворачивали и показывали во всей полноте" — так было, например, во время византийско-персидской войны в 580-х годах. По свидетельствам очевидцев, полотно было "большой длины", не менее четырех метров. Это совпадает с параметрами Туринской плащаницы.

Однако смущает одна деталь: зачем писать две иконы с одной и той же плащаницы — Спас Нерукотворный и Спас во гробе? Это противоречило византийской традиции. Значит, речь идет не об одном плате с ликом Христа, а как минимум о двух.

Две реликвии

О нерукотворном лике, отдельном от плащаницы, ученые знают благодаря периоду иконоборчества в VIII веке. Тогда указом византийских императоров иконы уничтожали как "пережиток язычества". Однако в их защиту выступали видные богословы того времени: преподобный Иоанн Дамаскин и папа римский Григорий II. В своих посланиях в Константинополь они неоднократно упоминают о Мандилионе.

Кроме того, первые изображения Спаса Нерукотворного ученые относят к VII веку. В это же время на Западе распространилось предание о Плате Вероники.

Во время пути на Голгофу лицо Господа вытерла от крови и пота благочестивая еврейка Береника (Вероника в латинской традиции). И на полотенце чудесным образом отпечатался Божественный лик.

Сейчас Плат Вероники хранится в соборе Святого Петра в Ватикане. Его выставляют для поклонения всего раз в год, однако верующим запрещено приближаться к нему. Несмотря на это, ежегодно тысячи католиков съезжаются в Рим, чтобы увидеть "главную святыню Вечного города".

В 2006-м католическую церковь взбудоражило решение папы римского Бенедикта XVI, давшее верующим повод усомниться в значимости римской святыни. Он поехал в итальянский городок Маноппелло, чтобы поклониться… нерукотворному лику Христа.

Оказывается, там есть свой Плат Вероники. Согласно легенде, он появился в городе в XV веке: ангел вручил его местному епископу. Историки же считают, что на самом деле реликвию выкрали. А вот откуда — неизвестно.

В отличие от ватиканского образа, сотканного из батиста, плат в Маноппелло изготовлен из более дорогой ткани — виссона. Она часто упоминается в Библии как свидетельство богатства ее владельца. И ею, например, в Египте закрывали лица усопших фараонов.

Есть еще одно различие между ними: на ватиканском образе запечатлен терновый венец, который надели на Спасителя римские солдаты. На плате из Маннопелло его нет. Поэтому ученые спорят, какой из этих артефактов более ранний.

Ряд исследователей не сомневаются, что одну из этих реликвий можно по праву считать тем самым Нерукотворным образом. Но никто не знает, как он появился в Италии.

"Сложно изучить"

В 1204 году Константинополь разграбили крестоносцы и вывезли наиболее значимые святыни. Мандилион был в их числе. Возвратившись в Западную Европу, "рыцари Христа" устроили масштабную распродажу награбленного.

Каждая сделка строго фиксировалась. И неспроста: святыни активно скупали правители различных земель, чтобы привлечь в свои владения как можно больше паломников. Но вот Мандилиона среди распроданных артефактов нет. Что очень странно для столь значимой реликвии.

По одной из версий, его действительно вывезли из Константинополя. Но корабль со святыней потерпел крушение.

Как отмечает начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева Жанна Белик, судя по иконографии, Мандилион и Плат Вероники — разные реликвии.

"Они именуются "контактными". Плат так и не изучили. Святыню редко выставляют, а когда это происходит, то ничего толком нельзя разглядеть — она слишком далеко. Специалисты нашего музея пытались в таких условиях ее исследовать, однако толком выяснить что-либо не удалось", — говорит она.

А в целом, по ее словам, ученые имеют дело с тремя артефактами, претендующими на статус первого Спаса Нерукотворного: Плат Вероники, Туринская плащаница и не сохранившийся до наших дней образ, который "вполне мог принадлежать царю Авгарю", в реальном существовании которого историки не сомневаются. Однако сейчас у исследователей мало данных, чтобы подтвердить или опровергнуть имеющиеся теории.