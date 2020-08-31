"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Непревзойденная дальность, наведение на цель по спутнику или беспилотнику, возможность уничтожения любых современных танков — перспективный противотанковый комплекс "Гермес" признали одной из самых громких новинок форума "Армия-2020", завершившегося в Подмосковье. Об особенностях этого оружия, читайте в материале Николая Протопопова для РИА Новости.

Истребители бронетехники

Впервые о высокоточном управляемом вооружении с загоризонтной дальностью стрельбы заговорили в начале нулевых. Тогда специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в АО "Высокоточные комплексы") предложили ракетный комплекс воздушного базирования.

В 2003-м модификацию "Гермес-А" успешно испытали для вертолета Ка-52: на внешних подвесках помещалось до шестнадцати контейнеров с управляемыми ракетами. Главные цели — танки и укрепленные пункты противника, на расстоянии до двадцати километров.

Но в этот раз широкой публике впервые показали вариант наземного базирования. С виду комплекс напоминает системы залпового огня: подвижная пусковая установка с блоком из шести цилиндрических контейнеров на колесном шасси высокой проходимости.

Внутри контейнеров — многоцелевые управляемые 130/210-миллиметровые ракеты с осколочно-фугасной боевой частью массой около тридцати килограммов. Максимальная скорость — 1300 метров в секунду. Несмотря на схожий с РСЗО калибр, задачи тут совсем другие. Предполагается, что в войсках это оружие займет место между артиллерией и оперативно-тактическими комплексами.

Сильная сторона "Гермеса" — дальность до ста километров. Стреляет он одинаково точно и днем, и ночью. По словам разработчиков, комплекс предназначен в первую очередь для уничтожения объектов ПВО, командных пунктов и узлов связи, оперативно-тактических ракетных установок и систем залпового огня. Особенно эффективен "Гермес" против малоразмерных одиночных целей, таких как танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты.

Гуманное решение

"Реактивные системы залпового огня бьют по площадям с соответствующими разрушениями, — объясняет РИА Новости представитель КБП. — "Гермес" очень точен: максимальное отклонение ракеты от цели — всего полметра. При таких показателях даже допустимо назвать его гуманным оружием. "Гермес" можно применять в густонаселенных районах, в городах — гражданские лица, строения или какие-то сторонние объекты не пострадают. Уничтожается только конкретная цель".

Высокую точность обеспечивает продвинутая система наведения. Сначала работает инерционная радионавигация — с помощью спутника, дальше подключается головка самонаведения.

Что касается целеуказания, то у расчета "Гермеса" есть несколько вариантов. Объекты на поле боя можно подсвечивать посредством аппаратуры наземного пункта. Также имеется дистанционно-пилотируемый беспилотный летательный аппарат с оптико-электронной-системой, который передает координаты цели, отмечает ее на карте и подсвечивает на расстоянии до пяти километров.

Еще одно важное преимущество — высокая мобильность и стрельба с неподготовленных позиций. Возможны как одиночные, так и залповые пуски ракет одновременно по шести целям.

Дорогой и дальнобойный

Разработчики позиционируют новую установку как эффективное средство борьбы с танками. И здесь, судя по заявленным характеристикам, конкурентов нет ни в России, ни за рубежом. Однако остается открытым вопрос: заменит ли "Гермес" существующие противотанковые ракетные комплексы?

"Этот комплекс отличается тем, что способен поражать на оперативной глубине не единичные танки, а целые подразделения на маршах или в районах сосредоточения, — рассказывает член экспертного совета при коллегии ВПК России Виктор Мураховский. — Ракету с такой дальностью полета, головкой самонаведения, бесплатформенной инерциальной системой и, соответственно, с высокой ценой использовать как сверхдальнобойный ПТУР нерационально по критерию "стоимость — эффективность". Для одиночных целей на большой глубине есть гораздо более практичные средства. Например, можно наносить удары с беспилотников обычными ПТУР, тем же "Вихрем".

Сегодня против танков в основном используют переносные ПТРК или те, что ставят на колесные или гусеничные шасси. Так, ПТРК "Фагот" или "Конкурс" — комплексы второго поколения с полуавтоматической системой наведения. Они довольно просты в эксплуатации: оператору не надо вручную вести ракету, достаточно лишь удерживать ее в перекрестье прицела. Полет боеприпаса корректируется по радиоканалу или лазерному лучу.

Более поздние ПТРК работают по принципу "выстрелил — забыл". Самый современный — "Корнет-Д", который монтируется на треноге и весит около двадцати пяти килограммов. Прицел действует в инфракрасном и оптическом режимах, есть лазерный дальномер и устройство автоматического сопровождения цели. "Корнет-Д" применяют по подвижным и неподвижным объектам, морским и воздушным. В боекомплекте несколько типов ракет: от снарядов с фугасной боевой частью до термобарических боеприпасов. Комплекс справляется с любыми современными танками, пробивает до 1300 миллиметров брони и бетонные укрытия до трех метров.

ПТРК хороши тем, что они мобильные, малогабаритные и легкие, а дешевым боеприпасам хватает мощности, чтобы эффективно уничтожать бронетехнику. Однако дальность у них гораздо меньше, чем у "Гермеса".

В частности, у "Корнета-Д" — восемь километров, что считается довольно хорошим показателем. Примерно такие же характеристики и у зарубежных аналогов. К примеру, более сложный и дорогой американский Javelin хоть и стреляет самонаводящимися ракетам по сложной траектории, достает максимум на три километра.

Ближе всех к "Гермесу" — израильский универсальный ПТРК SpikeNLOS, предназначенный для поражения целей с закрытых позиций, находящихся вне зон прямой видимости. Система наводится как в автоматическом режиме, так и оператором. Координаты поступают от разведчиков на земле или с воздуха от беспилотников. Максимальная дальность — двадцать пять километров.