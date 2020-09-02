Греция открыла границу для граждан России

Россияне смогут въезжать в Грецию исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю, сообщает РИА Новости.

При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Авиакомпании обязаны проверить наличие теста перед посадкой, а в случае его отсутствия не допускать на борт. В случае нарушения обязательства они должны репатриировать пассажира за свой счет.

Граждане должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия. У них также должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие документы, где определено их временное место жительства в стране.

При проведении выборочного теста на COVID-19 до выдачи результатов исследования нельзя покидать место своего временного проживания. За нарушение этого запрета предусмотрен административный штраф пять тысяч евро (439 тысяч рублей).

Совместное решение утвердили министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта Греции.

С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.

Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией.

Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию, в ближайшее время въезд может разрешить Польша.