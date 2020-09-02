В России выявили 4952 новых случая коронавируса

Россия остается на четвертой строчке по числу новых случаев COVID-19 в мире. Среди наиболее подверженных вирусу стран Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 6,07 миллиона инфицированных), Бразилия (3,95 миллиона) и Индия (3,76 миллиона).

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. За сутки в 84 российских регионах выявили 4952 больных COVID-19, у 24,2 процента из них симптомы отсутствуют, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умерли 115 пациентов с коронавирусом, выздоровели 5464 человека.

На первом месте по числу выявленных больных — Москва (625), за ней идут Санкт-Петербург (189), Подмосковье (158), Нижегородская область (147), Ростовская (145), Ставрополье (127), Свердловская область (115) и Саратовская (112). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской автономной области (семь), Чечне (шесть), Ненецком АО и Севастополе (по одному).

В Краснодарском крае выявлено 88 случаев заболевания коронавирусом, сообщила администрация края.

В Краснодаре COVID-19 подтвердился у 36 человек, в Новороссийске – у 8, в Динском районе – у 5, в Горячем Ключе – у 4. В Сочи заболели 3 человека, в том числе 13-летний подросток. По три случая также выявлено в Северском, Абинском, Калининском районах. По два зараженных – в Туапсинском, Темрюкском, Выселковском, Кущевском, Павловском, Апшеронском, Усть-Лабинском, Гулькевичском районах. По одному – в Анапе, Геленджике, Ейском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Тихорецком районах.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,3 миллиона человек, 850 тысяч стали жертвами болезни.

В Абхазии по последним данным общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 359 человек. Из них 125 человек выздоровели.