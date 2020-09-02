Режиссер фильма "Беслан": ничего страшнее в новейшей истории не было

О разоблачении мифов и домыслов, воспоминаниях очевидцев и работе над материалами РИА Новости рассказал режиссер картины Александр Рогаткин.

— Александр, дайте зрителям анонс, что нового они узнают из вашего документального фильма?

— История уже давняя. 16 лет она разрывает общество на части. Ничего более страшного и ужасного не было в нашей новейшей истории, поэтому, конечно, это будет привлекать внимание всех журналистов. Но дело в том, что в последнее время очень много людей паразитируют на этой трагедии. И выдвигается масса альтернативных теорий и историй, масса мифов и легенд, основанных, между прочим, на докладе Юрия Савельева, который был депутатом от фракции "Родина" в те годы и членом парламентской комиссии (По расследованию обстоятельств теракта. — ред.).

Он не захотел подписывать официальный доклад и выпустил свой, альтернативный, на семь томов, где уверял, что никаких самодельных взрывных устройств у террористов не было, что по залу били спецназовцы из огнеметов, что это и послужило причиной гибели такого количества заложников.

Мол, не захотели отпускать террористов и решили угробить всех. И вот эту идею муссируют наши либеральные оппозиционные СМИ, муссируют на Западе все эти годы.

— Ее ведь многократно опровергали...

— Прокуратура проверяла эту версию. И даже НПО "Базальт", который разрабатывает и производит гранатометы, поручили проверить ее. На подмосковном полигоне построили модель вот этой стены спортзала из того же кирпича, из той же штукатурки, батареи повесили, как в школе, толщина стены была вот как раз два кирпича. И пытались выстрелить по ней из гранатометов, пулеметов, штурмового гранатомета.

Эксперты "Базальта" пришли к выводу, что на тот момент, на 2004 год, ни гранатомета не существовало такого, ни огнемета, ни штурмового гранатомета, который мог бы пробить стену толщиной в два кирпича и сделать такой вывал.

А другой эксперимент, в ходе которого поставили перед этой стеной стул с самодельным взрывным устройством, дал схожий результат. Тем не менее на этом докладе Савельева основано множество журналистских расследований и "Новой газеты", и "Эха Москвы", и "Радио Свобода". Из года в год они повторяют вот этот вот миф, который ни на чем не основан.

Мы попробовали рассказать о многих мифах, в том числе о том, что все ждали приезда ("президента Ичкерии" Аслана) Масхадова, и чтобы его туда не пустить, чтобы не делать из него героя, спецназовцы начали эту операцию.

Опять же, Савельев настаивает, что когда дети разбегались, террористы не стреляли по заложникам. Показывают какие-то фотографии, мол, смотрите, двор пуст, никого нет. Но это странные вещи, потому что есть масса других фотографий, свидетельства заложников. Тот же фотограф, на которого он ссылается, призывает: "Ребята, кто говорит, что террористы не стреляли в заложников, тот врет". Ну и плюс, конечно, в этом фильме много человеческих историй, трагедий, как люди все эти годы живут с этим, как создают новые семьи, продолжают рожать детей.

— Расскажите о процессе съемок: в чем были основные сложности?

— Сложностей не было ни в чем, в принципе. И свидетелей много, и заложников бывших много. Но кто-то отказывается, кто-то не хочет вспоминать, кто-то, наоборот, с удовольствием делится подробностями. Мы в июле начали снимать, успели к 3 сентября доделать фильм.

Формат большой получился. Отношение у всех доброжелательное. И комитет "Матери Беслана" тоже нам давали комментарии, хотя они придерживаются альтернативной точки зрения профессора Савельева. По крайней мере, на большинство вопросов мы получили ответы.

— Планируете ли продолжение? Книгу написать?

— Не знаю. Пока не думал об этом.