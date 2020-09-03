Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Решение об открытии авиасообщения было принято на взаимной основе, исходя из таких критериев, как 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Россия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, сообщается на сайте правительства России.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю", — говорится в сообщении.

Кроме того, увеличивается число авиарейсов из России в Швейцарию и обратно, теперь в неделю будет два рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва-Женева-Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих. До этого они выполнялись раз в неделю.

Ранее свои границы для россиян открыли также Абхазия, Турция, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.