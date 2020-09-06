Что удивило ученых в найденном "городе рыбаков" из Библии

Именно там, согласно Евангелию, Иисус Христос призвал первых апостолов и там же он совершил чудо, накормив пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек. Как искали древнее поселение и что нового узнали о жизни Христа — в материале РИА Новости.

Город чудес

"И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть", — повествует евангелист Матфей.

Ученики ответили Христу: у нас только пять хлебов и две рыбы. Спаситель повелел принести эти запасы. Благословив, он разломил их на несколько частей и отдал апостолам.

"И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей", — так описывает чудо Матфей.

Пожалуй, это один из самых известных эпизодов Нового Завета.

О другом необыкновенном случае говорит в своем Благовестии Марк. К Иисусу приводят слепца, просящего об исцелении. Спаситель идет с ним в безлюдное место, подальше от глаз толпы.

Есть еще множество не столь известных свидетельств о чудесах, сотворенных Христом. Но что удивительно: все они происходят в Вифсаиде Галилейской.

Парадокс, но от городов, где к проповедям Иисуса прислушивались, ничего не осталось. Капернаума, Магдала и другие селения на берегу озера Кинерет — сегодня одни развалины. А вот Назарет, отвергший новое учение, или Иерусалим, чьи жители требовали распятия Христа, вполне процветают.

Два поселения

Этот факт побудил исследователей во второй половине XX века начать поиски первых христианских городов в Галилее — чтобы понять, почему именно в них проповеди Христа прошли с наибольшим успехом.

Вифсаиду искали 32 года. Отправной точкой послужил город Капернаум. В 1968 году там обнаружили останки византийского храма V века. На его полу из мозаики были выложены две рыбы. А под этим строением археологи нашли фундамент здания времен Христа. Оказалось, дом принадлежал апостолу Петру.

Капернаум расположен в северо-западной части Галилеи, в районе Голанских высот. За эту территорию десятки лет спорят Израиль и Сирия, из-за чего официально находятся в состоянии войны. Поэтому долгое время исследователи не могли попасть сюда.

Им это удалось в середине 1970-х, что привело к сенсационному открытию: оказывается, Вифсаиды было две. Вопрос только, в какой из них совершал чудеса Иисус Христос.

Христос для язычников

"Кроме Евангелия, о Вифсаиде известно из трудов античных авторов. Прежде всего из Иосифа Флавия (римского историка еврейского происхождения, жившего в I веке. — Прим.ред.). Он пишет, что недалеко от устья реки Иордан, на нижних Голанах расположен этот город", — рассказывает журналистам израильский археолог Мордехай Авиам.

Ныне это местечко называется Эль-Арадж. Там археологи нашли останки античной купальни, а также две монеты с изображением императора Нерона.

"Это говорит о том, что здесь была развита городская культура. Флавий как раз упоминает, что Вифсаиду (в источниках еще она именуется Вифсаидой Восточной. — Прим.ред.) в первом веке повысили до городского статуса", — отмечает Авиам.

Поэтому некоторые исследователи сделали вывод: Христос проповедовал не только простым рыбакам. Он, по всей видимости, был человек образованный и отлично знал греко-римскую культуру, раз совершал столько чудес в античном городе.

Именно этим, по мнению ученых, можно объяснить факт, что в раннехристианской общине довольно быстро приняли решение о проповеди среди язычников. Известно, что около 50 года нашей эры среди апостолов разгорелся спор — нужно ли соблюдать иудейские законы и обращать в новую религию неевреев.

Впрочем, у этой теории немало противников. Именно их доводы — причина тому, что "ту самую Вифсаиду" стали искать не в местечке Эль-Арадж, а где-то еще.

Христос для иудеев

"В Евангелии Христос говорит: "Я послан к погибшим овцам дома Израилева" (Мф 15:24). То есть прежде всего он пришел к иудеям. Из Писания известно, что когда к нему Нему обратилась сиро-финикиянка с просьбой исцелить ее дочь, Он сказал: "Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам" (Мф 15:26). Это не уничижает язычников — Он испытывал веру женщины. Но сама идея четко прослеживается. К тому же мы нигде не видим, чтобы Иисус говорил по-гречески. Все его фразы либо на еврейском, либо на арамейском языках. Однако вышесказанное не отменяет того, что Христос явился спасти всех: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа", — заповедует Христос ученикам (Мф 28:19)", — отмечает преподаватель Московской духовной академии, библеист Михаил Скобелев.

Эту версию подтвердила группа исследователей Университета Небраски — ученые обнаружили развалины некоего поселения неподалеку от израильской деревни Эт-Телль. Оно было довольно крупным — в частности, там находилось несколько синагог.

Ученые уверены: на этот раз речь точно идет о "той самой Вифсаиде". Во-первых, поселение — чисто иудейское, в отличие от Вифсаиды Восточной. Во-вторых, судя по артефактам, там жили именно рыбаки.

"На иврите город назывался Бейт-Цед. Слово "цед" означает охоту или рыбалку. То есть Вифсаида — "город рыбаков". Из Евангелия известно, что он был родным для апостолов Петра, Филиппа и Андрея (Первозванного)", — говорит руководитель раскопок Мордехай Авиам.

Вот только рыбацкое поселение нашли аж в двух километрах от берега озера Кинерет (другие его названия — Тивериадское озеро и Галилейское море). Профессор Авиам объясняет это тем, что Галилея — сейсмически активный регион. За два тысячелетия береговая линия озера неоднократно менялась. То же, кстати говоря, происходило и с руслом Иордана.

Большая загадка

Впрочем, археологи только начали масштабное исследование найденного города. Они надеются подробнее узнать о его жизни и ответить на волнующий многих вопрос: почему Вифсаида так часто упоминается в Писании?

"По каким-то причинам евангелисты говорят об одних городах, где Христос сотворил чудо, а о каких-то умалчивают. Например, Спаситель проповедовал в Десятиградии за Иорданом, но о событиях, произошедших там, там сказано очень мало — исцеление бесноватого (Мк 5:1) и глухого (Мк 7:31)", — обращает внимание библеист Михаил Скобелев.

По его словам, в Евангелии даже есть пояснение на этот счет: Господь совершил много чудес, "и самому миру не вместить бы написанных книг" (Ин 21:25). Поэтому вполне возможно, что с открытия Вифсаиды начнется поиск менее известных библейских поселений. Во всяком случае, исследователи не сомневаются — именно здесь Христос начал проповедь, призвав первых апостолов.