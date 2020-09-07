Трое взрослых и восемь детей пропали в горах Сочи

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Спасатели ищут группу из троих взрослых и восьми детей, пропавших в горах в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию МЧС России.
Сообщение о том, что группа из 11 человек находится в горах Сочи и не выходит на связь с родственниками поступило в МЧС в 23:25 6 сентября.
Было установлено, что незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей (возрастом от девяти до 16 лет), утром 6 сентября вышла из поселка Эсто-Садок Адлерского района Сочи в горный массив к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров) на южном склоне Роза Хутор. Больше на связь группа не выходила, их местоположение пока неизвестно.
Организовано проведение поисково-спасательных работ.
"Маркированные маршруты и берега озер на горно-лыжном курорте Роза Хутор, обследование спасателями Роза Пик на квадроциклах, результатов поиска не дали", - отметили в МЧС.
В Сочи развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством заместителя начальника МЧС по Краснодарскому краю.