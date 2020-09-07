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В России за сутки выявили 5185 случаев заражения коронавирусом

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (804)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200907/1030895644/V-Rossii-za-sutki-vyyavili-5185-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных коронавирусом. На 7 сентября их число увеличилось и составляет 690 человек. Санкт-Петербург на второй позиции - 196 инфицированных за последние сутки.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. За последние сутки в России число новых заболевших коронавирусом составило 5185 человек в 84 регионах.

В Краснодарском крае выявлен 91 новый случай зараженных COVID-19, из которых 60 женщин и 31 мужчина. Самому старшему из инфицированных 87 лет, самому младшему - семь месяцев, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Общее число заболевших на сегодня – 11838 человек, из них 794 ребенка. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 208,6. Выздоровел 9591 пациент, в том числе за последние сутки 21 человек. 194 человека спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 38 пациентов, еще пять – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В Краснодаре коронавирус выявлен у 37 человек, в Сочи у четырех человек.

В Мостовском, Лабинском и Крыловском районах по три случая, в Темрюкском и Выселковском по два, в Армавире, Крымском, Славянском, Отрадненском, Новопокровском, Кавказском, Усть-Лабинском, Белоглинском и Ейском районах по одному случаю.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 516 человек. Из них 157 выздоровели, пять человек скончались.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (804)

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