Врач назвал болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, сообщает РИА Новости.

Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкологические.

"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил Жемчугов.

Медик напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач.

Кроме того, Жемчугов отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции.