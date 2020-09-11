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В России выявили 5504 новых случая коронавируса

© Sputnik / Антон Денисов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (808)
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Sputnik Абхазия
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В целом число инфицированных в России достигло 1 051 874 человек. Скончались за все время с начала пандемии 18 365 человек, вылечились — 868 107.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. За минувшие сутки в России выявили 5504 новых случая COVID-19, умерли 102 человека, выписались из больниц — 5734, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 698. Еще 216 случаев выявлено в Санкт-Петербурге, 175 — в Подмосковье.

Наименьшие показатели отмечены в Еврейской автономной области, где за сутки зафиксировали пять новых случаев, и в Ненецком и Чукотском автономном округах — по два.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 27,7 миллиона заразившихся коронавирусом, 900 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 6,2 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина.
Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (808)

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