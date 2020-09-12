Шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки на Кубани

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5488 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 119 человек, выписались из больниц — 5428, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Шесть пациентов, у которых был выявлен коронавирус скончались за сутки в Краснодарском крае, сообщает администрация Кубани.

В Лабинской ЦРБ умерла 69-летняя жительница Курганинска. Два летальных случая зафиксированы в краевой клинической больнице №1 Краснодара. 69-летняя жительница Новороссийска была госпитализирована в Крымскую ЦРБ с положительным тестом на COVID-19. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Один человек с коронавирусом умер в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. Летальный случай зафиксирован и в городской больнице Горячего Ключа.

У всех умерших пациентов помимо коронавируса были и другие хронические заболевания.

Новые случаи COVID-19 за сутки выявили во всех 85 регионах России. Больше всего их в Москве — 670, еще 203 зафиксировали в Санкт-Петербурге, 170 — в Московской области, 159 — в Ростовской, 156 — в Нижегородской.

Меньше всего новых заболевших в Чукотском и Ненецком автономных округах — по одному. В Чечне выявили четырех инфицированных, а в Севастополе — семерых.