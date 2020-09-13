За сутки на Кубани выявили 92 новых случая коронавируса

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания. За минвшие сутки в стране зафиксировано 5449 новых случаев COVID-19.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 92 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает краевая администрация.

"В Краснодаре заболели 38 человек, в Сочи и Славянском районе – по 7. В Геленджике заразились 5 жителей, в Тихорецком, Туапсинском и Крыловском районах – по 3. По два случая выявлено в Выселковском, Белореченском, Кущевском, Лабинском, Северском, Ленинградском, Усть-Лабинском районах и в Новороссийске. По одному – в Щербиновском, Кореновском, Динском, Тбилисском, Курганинском, Новопокровском, Каневском, Красноармейском, Апшеронском районах и в Горячем Ключе. Среди заболевших трое детей", - говорится в сообщении.

Всего на 13 сентября в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 40 676 человек. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 4442 кубанца, из них 633 ребенка.