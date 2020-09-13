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За сутки на Кубани выявили 92 новых случая коронавируса

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (809)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200913/1030934061/Za-sutki-na-Kubani-vyyavili-92-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 1 062 811 случаев заболевания. За минвшие сутки в стране зафиксировано 5449 новых случаев COVID-19.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 92 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает краевая администрация.

"В Краснодаре заболели 38 человек, в Сочи и Славянском районе – по 7. В Геленджике заразились 5 жителей, в Тихорецком, Туапсинском и Крыловском районах – по 3. По два случая выявлено в Выселковском, Белореченском, Кущевском, Лабинском, Северском, Ленинградском, Усть-Лабинском районах и в Новороссийске. По одному – в Щербиновском, Кореновском, Динском, Тбилисском, Курганинском, Новопокровском, Каневском, Красноармейском, Апшеронском районах и в Горячем Ключе. Среди заболевших трое детей", - говорится в сообщении.

Всего на 13 сентября в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 40 676 человек. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 4442 кубанца, из них 633 ребенка.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (809)

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