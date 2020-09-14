Путин и Лукашенко встретятся в Сочи и расставят точки над i

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи. Для Лукашенко это станет первым зарубежным визитом после президентских выборов 9 августа, после которых начались массовые протесты в стране.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Стороны обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. При этом подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. Сам Лукашенко заявил, что намерен во время встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, белорусский президент приедет в Россию за финансовой и силовой поддержкой в условиях нестабильной внутриполитической обстановки в стране, а одним из ключевых вопросов станет тема рефинансирования долга перед РФ.

Месяц после выборов

Протесты в Белоруссии продолжаются уже больше месяца. Итоги президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом в 80,1% голосов, вызвали сильное недовольство. Оппозиция заявила, что итоги были сфальсифицированы и победу одержала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. В первые дни протестных акций силовики применяли к протестующим слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем использование силовых методов прекратилось. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Россия и Белоруссия поддерживают контакт с самого начала беспорядков. Главы государств неоднократно проводили телефонные разговоры, и Путин пообещал в случае необходимости отправить резерв российских правоохранителей для помощи Минску.

В начале сентября состоялся визит в Москву министра иностранных дел республики Владимира Макея. В ходе переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил уже известную позицию России по ситуации в Белоруссии: Москва будет категорически пресекать попытки организовать провокации в отношении страны извне. Также министр сообщил, что есть данные примерно о 200 экстремистах, подготовленных на Украине для дестабилизации в Белоруссии.

Примерно в эти же даты Москву посетил и глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин для участия в совместном заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Хренин поблагодарил военно-политическое руководство РФ и Китая за помощь Минску в непростое для него время и заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию со стороны Запада.

Также прошли переговоры в Минске, куда отправилась российская делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Политик встретился с Лукашенко и премьером Белоруссии Романом Головченко. Российский премьер заявил о недопустимости внешнего вмешательства и односторонних санкций. Лукашенко же поблагодарил Москву за поддержку и отметил, что стороны значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.

Среди текущих чувствительных вопросов в двусторонней повестке дня – вопрос белорусского долга перед Россией на сумму в 1 миллиард долларов. В конце августа Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о его рефинансировании.

Другой чувствительной темой является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Стороны разрабатывают 31 проект отраслевых "дорожных карт", но программа до сих пор не принята. Лукашенко в недавнем интервью российским СМИ заявил, что интеграция Минска и Москвы в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна.

Братская страна

Лукашенко в последние дни не скупился на теплые слова в адрес Москвы. По его словам, белорусский народ понял, что Россия, являясь основным партнером Минска, не отвернулась от него в текущем политическом кризисе в республике.

"Вам спасибо за то, что подключились в тяжелую минуту и помогли нам хотя бы в экономике серьезно стабилизироваться… Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия как братская страна, основной наш экономический партнер и рынок сбыта… от нас не отвернулась в эти трудные времена", - сказал он на встрече с Мишустиным.

Белорусский лидер при этом предупредил: если республика "рухнет", следующей будет Россия, поэтому он призвал не расслабляться ввиду "определенных политических событий", которые скоро будут в России.

Говоря об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и хотелось бы сохранить эту динамику. Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства, заявил белорусский лидер.

Деньги и силовая поддержка

Одна из главных целей визита белорусского президента в Россию - это "деньги и силовая поддержка", считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Однако, уточнил он, российское руководство не может безоговорочно поддерживать действия Лукашенко внутри страны.

Москва уже открыто заявляла Лукашенко, что если люди выходят на улицу, значит, они недовольны и с ними надо разговаривать, напомнил эксперт. По мнению Минченко, российская сторона на встрече будет убеждать Лукашенко начать процесс диалога.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что для Лукашенко в ходе встречи с Путиным прежде всего будут интересны темы рефинансирования долга перед РФ, "уплата долгов за уже поставленные объемы газа, это порядка 330 миллионов долларов".

"Возможно, еще вопросы, связанные с торгово-экономическими производственными цепочками, с вопросами поставок и транзита углеводородов и вопросы, связанные в принципе с российско-белорусскими отношениями. То есть это могут быть и вопросы интеграции, и вопросы политического взаимодействия, и вопросы транзита нефтепродуктов через российские порты", - сказал он.

Российская сторона, в свою очередь, может поднять вопрос подписания ряда "дорожных карт" по углублению интеграции.

"Может, не все 30 с лишним, которые предлагали в декабре, но хотя бы некоторые. Например, по унификации налогового и таможенного законодательства. Если у нас существует Союзное государство, у нас должно понемногу унифицироваться законодательство. В принципе оно должно быть единым. Это связано с большим объемом поставок контрабандной продукции в РФ через территорию Белоруссии или из Белоруссии непосредственно", - считает эксперт.