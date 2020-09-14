15:58 14 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.71
  • EUR88.58
Поиск

В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (810)
57 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/05/1030884169.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200914/1030937441/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-5-509-novykh-sluchaev-koronavirusa-.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. 

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 25,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 57 летальных исходов, полностью выздоровело 2 475 человек. За весь период установлено 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 13 сентября составляет 656 человек. Из них 186 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (810)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лица "Кинотавра": знаменитый фестиваль открылся в Сочи
"Говорят, царь ненастоящий": как прошла акция протеста в Минске
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться