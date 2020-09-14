В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 25,2% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 57 летальных исходов, полностью выздоровело 2 475 человек. За весь период установлено 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 13 сентября составляет 656 человек. Из них 186 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.