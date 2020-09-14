Ученые из России обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы

Существует семь коронавирусов человека. Четыре из них широко распространены и проявляются в виде обычной простуды, три других вызывают опасную для жизни атипичную пневмонию и другие осложнения.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Исследователи из НИУ "Высшая школа экономики" обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2. Соответствующие исследования опубликованы в журнале PeerJ.

Четыре из семи существующих коронавирусов человека — HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 и HCoV-229E, широко распространены и проявляются в виде обычной простуды, три других — MERS-CoV, SARS-CoV и SARS-CoV-2, вызывают опасную для жизни атипичную пневмонию и другие осложнения.

Российские ученые во главе со Степаном Нерсисяном и Александром Тоневицким выявили четыре семейства микроРНК человека, отвечающих за регулирование экспрессии генов, у которых есть сайты связывания со всеми этими вирусами.

Когда вирус попадает в здоровую клетку, он начинает активно взаимодействовать с внутриклеточными биомолекулами, среди которых есть микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию вирусов.

Мощная атака микроРНК может остановить распространение вируса, при слабом взаимодействии они замедляют его репликацию. Некоторые вирусы даже целенаправленно накапливают сайты связывания с микроРНК хозяина, потому что это помогает избежать быстрого иммунного ответа в клетке.

Это становится их преимуществом: вирусы с большим количеством сайтов связывания лучше выживают и размножаются, что приводит к их эволюционному преобладанию.

Проанализировав взаимодействия вируса с микроРНК в легких мышей, инфицированных SARS-CoV, исследователи обнаружили, что инфекция приводит к восьмикратному увеличению экспрессии молекулы hsa-miR-21-3p. Эта же микроРНК обладает большим потенциалом подавления всех коронавирусов человека.

На следующем этапе ученые планируют экспериментально проверить свои предположения, а также определить, способно ли искусственное введение или удаление микроРНК предотвратить размножение вируса.