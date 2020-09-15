Россия и Южная Осетия открыли границу

Вместе со снятием ограничений на пересечение границы в республике будут усилены профилактические противоэпидемические мероприятия.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Власти России и Южной Осетии открыли границу между двумя государствами, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса, сообщает Sputnik Южная Осетия.



"После 23:59 14 сентября возобновляется пересечение государственной границы Южной Осетии и России в обычном режиме", - сообщили Sputnik в пресс-службе правительства республики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории Южной Осетии руководство может принять решение вернуться к ограничительным мерам.

Временное ограничение на границе было введено с 13 апреля и потом неоднократно продлевалось. Для возвращающихся в республику граждан действовал обязательный двухнедельный карантин, позже было введено послабление для граждан, уже переболевших коронавирусом. Их могли освободить от изоляции при предоставлении справок об отсутствии коронавируса и наличии антител в организме.

Всего с начала эпидемии в Южной Осетии зафиксировано 90 случаев заболевания коронавирусом.