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И снова карантин: побит новый коронавирусный рекорд

© AFP 2019 / Mauro Pimentel
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Sputnik Абхазия
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Последние данные Всемирной организации здравоохранения неутешительны: 307,9 тысячи заболевших COVID-19 за сутки.

В лидерах по-прежнему США и Бразилия, но вскоре их может потеснить Индия. Израиль уходит на карантин, а в Европе выявляют все больше инфицированных. Какие страны никак не поборют вирус, разбиралась корреспондент РИА Новости Софья Мельничук.

© Видео RUPTLY/Agencia EFE
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Очередной рекорд

Америка — и Северная, и Южная — абсолютный рекордсмен: более 14,7 миллиона случаев, по данным ВОЗ. Крупнейшие государства двух континентов — США и Бразилия — на первых строчках в печальном рейтинге. Там ежесуточно по 40 тысяч новых диагнозов.

В США — вспышки в университетских кампусах. За минувшие выходные резкий рост отметили в одиннадцати штатах. И речь вовсе не о Калифорнии, Флориде и Техасе, пострадавших от коронавируса больше всего.

Президент Дональд Трамп обещает, что распространение болезни вот-вот прекратится, но компьютерная модель вашингтонского Института показателей и оценки здоровья сулит катастрофическую зиму. По расчетам, к январю число погибших от COVID-19 достигнет 415 тысяч, а в худшем случае — 600 тысяч.

Однако по темпам заражений лидирует Индия. В середине августа там заболевали 65 тысяч человек в день, а спустя месяц — по 90 тысяч.

Пандемия не дает расслабиться и властям европейских стран, где готовятся ко второй волне. Непростая ситуация в Азии: статистика ухудшается в Китае, Японии и Гонконге. Из-за религиозной и политической активности кривая пошла вверх и в Южной Корее.

Но до сих пор ни одно государство не объявило о повторном локдауне. Исключение — Израиль.

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"Корона-царь" против праздников

С пятницы, 12 сентября, до 9 ноября страну ставят на паузу. Все школы, кроме специальных, закрываются. Прекращают обслуживание рестораны, торговые центры, развлекательные заведения. Прогулки — только возле дома, не дальше пятисот метров. Работают аэропорты и некоторые частные предприятия, которые следуют так называемому протоколу багровой ленты — сотрудники носят маски, держатся на расстоянии в два метра и регулярно измеряют температуру.

Карантин совпадает с началом торжеств по поводу еврейского нового года. Рош ха-Шана в 2020-м приходится на 18 сентября. Затем 28 сентября — Йом-Киппур, а завершится изоляция праздником Симхат-Тора. Власти обещали до выходных объявить о дополнительных правилах поведения в эти дни.

"Я знаю, эти шаги тяжелы, к такому мы не привыкли — не сможем отметить праздники всей семьей, — объяснялся премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. — Но, если не соблюдать эти элементарные меры, вирус будет расползаться… Все, кто не следует правилам, вредят людям".

Из-за эпидемии обострились отношения между светскими и религиозными израильтянами. Гнев верующих обрушился на уполномоченного по делам коронавируса Министерства здравоохранения Ронни Гамзу, которого уже прозвали "корона-царем".

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Он заявлял, что 80 процентов недавно заболевших — жители ультраортодоксальных районов. Такая статистика и заставила власти задуматься о локдауне на период главных религиозных праздников.

Решение далось кабинету министров нелегко, жаркая дискуссия длилась около семи часов. "Хочешь устроить карантин на праздники, чтобы люди не молились? Мы этого не допустим", — грозился министр строительства и бывший глава Минздрава Яков Лицман. Против локдауна высказывались и другие члены кабмина. Министр энергетики Юваль Штайнц вопрошал, почему тревогу бьют только сейчас, когда больницы почти заполнены, а не месяц-два назад.

Особо недовольны в экономических ведомствах. Глава Минфина Исраэль Кац упрекнул коллег из Минздрава в плохой работе. Из-за этого теперь сильно пострадает бизнес.

Вторая волна

В Европейских странах тоже ситуация невеселая. Во Франции 12 сентября обновился рекорд суточного прироста — 10,5 тысячи человек.

© Foto / Пресс-служба АФК "Система"
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Премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил "очевидное ухудшение", и такая ситуация, скорее всего, сохранится несколько месяцев. Он, однако, ничего не сказал о новых ограничительных мерах. Цель властей сейчас — не допустить повторного локдауна и ужиться с вирусом с помощью масок, соблюдения дистанции и масштабного тестирования, пояснил он.

На другом берегу Ла-Манша, в Британии, с понедельника запрещены собрания численностью больше шести человек. Это связано с самым значительным с конца мая приростом инфицированных — за три дня, с пятницы по воскресенье, заразились более десяти тысяч подданных королевства.

О "правиле шести" было известно заранее, поэтому британцы в выходные отправились на вечеринки и прогулки. Кое-где полиции пришлось разгонять тусовки. Так, в Ноттингемшире подростка оштрафовали на десять тысяч фунтов (970,7 тысячи рублей) за то, что он позвал в гости более 50 человек.

Особый режим возвращает и Австрия, где, по словам канцлера Себастьяна Курца, началась вторая волна эпидемии — в день более тысячи заражений. Глава правительства предупредил об обязательности масок в общественных местах. При этом Курц не исключает более жестких мер, а прогнозы у него пессимистичные: ограничения вряд ли снимут до зимы.

В Испании — первой в Европе преодолевшей отметку в полмиллиона зараженных — заболеваемость растет с середины июля. Тогда в сутки выявляли не больше тысячи случаев, а 10 сентября прирост перевалил за десять тысяч человек.

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Новый антилидер

Власти Индии готовы в экстренном порядке одобрить вакцину от COVID-19 на фоне резкого увеличения смертельных исходов — около тысячи человек в день. Всего вирус унес жизни почти 80 тысяч индийцев.
Столь стремительно он распространяется в стране лишь с июля.

С начала эпидемии до середины лета зафиксировали один миллион инфицированных. С 17 июля за три недели прибавилось еще столько же. Отметку в три миллиона достигли за 16 дней, в четыре — за 12. По другим данным, еще в мае заразились почти 6,5 миллиона индийцев.

В Индии около 1,3 миллиарда человек. Смертность от коронавируса — 1,7 процента, в США — три процента, в Британии — 11,7%, в Италии — 12,6%. Однако многие в Индии умирают дома, а не в больницах. Более того, не каждый летальный исход в госпиталях официально добавляют к общему числу, потому что не все медицинские учреждения имеют доступ к порталу Министерства здравоохранения.

При этом тестирование до недавнего времени шло хаотично. В Дели, как и в некоторых других регионах, до июня не проверяли бессимптомных контактных. Только с сентября индийцам проводят тесты по требованию. Хотя количество анализов удвоилось, их все еще берут у одного из 100 тысяч индийцев. В тех же США на 100 тысяч тестируют 150 человек.

В марте в стране ввели строгий карантин, но под давлением власти смягчили ограничения в мае — нужно было спасать экономику. Несмотря на рост заболеваемости, в сентябре впервые за четыре месяца открылось метро, а с 21-го индийцам разрешат собираться до ста человек.


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