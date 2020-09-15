На Кубани подтвердилось 94 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За последние сутки в стране зафиксировали 5509 новых случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Еще 94 случая коронавируса диагностировали на Кубани за прошедшие сутки, сообщает администрация Краснодарского края.

За последние сутки инфекция выявлена в 22 муниципальных образованиях.

"В краевом центре получено 39 положительных результатов на COVID-19, в Выселковском – 7, в Сочи и Белореченском районе – по 6. В Абинском, Темрюкском районах и Новороссийске по четыре новых случая. В Кущевском районе и Горячем Ключе инфекция подтвердилась у трех жителей, в Апшеронском, Новопокровском, Крымском, Северском и Туапсинском районах по два новых случая. По одному новому пациенту в Щербиновском, Динском, Славянском, Калининском, Староминском, Красноармейском, Ейском районах и Геленджике", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии на Кубани заразились коронавирусом 12563 человека, в том числе 845 детей. Скончались 228 пациентов.