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На Кубани подтвердилось 94 новых случая коронавируса

© Sputnik / Николай Хижняк
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (814)
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За последние сутки в стране зафиксировали 5509 новых случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Еще 94 случая коронавируса диагностировали на Кубани за прошедшие сутки, сообщает администрация Краснодарского края.

За последние сутки инфекция выявлена в 22 муниципальных образованиях.

"В краевом центре получено 39 положительных результатов на COVID-19, в Выселковском – 7, в Сочи и Белореченском районе – по 6. В Абинском, Темрюкском районах и Новороссийске по четыре новых случая. В Кущевском районе и Горячем Ключе инфекция подтвердилась у трех жителей, в Апшеронском, Новопокровском, Крымском, Северском и Туапсинском районах по два новых случая. По одному новому пациенту в Щербиновском, Динском, Славянском, Калининском, Староминском, Красноармейском, Ейском районах и Геленджике",  - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии на Кубани заразились коронавирусом 12563 человека, в том числе 845 детей. Скончались 228 пациентов.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (814)

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