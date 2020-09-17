На Кубани за сутки выявили 93 новых случая COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5762. За время пандемии в стране зарегистрировано 1 085 281 случай заболевания.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В Краснодарском крае за сутки подтверждено 93 новых случая COVID-19, сообщает администрация края.

Коронавирус был обнаружен в 18 муниципальных образованиях Кубани.

"В Краснодаре положительный результат получил 41 человек. В Горячем Ключе и Крыловском районе по пять инфицированных. В Кущевском, Кавказском, Апшеронском, Славянском, Каневском районах и Новороссийске по четыре новых случая. В Павловском, Северском и Калининском районах коронавирус подтвердился у трех человек; в Анапе, Крымском и Белореченском районах – у двух. В Выселковском, Брюховецком и Туапсинском районах по одному новому пациенту", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус был выявлен у 12751 человека, в том числе у 862 детей. 10069 пациентов уже выписаны с выздоровлением, из них за последние сутки – 52 человека. 231 пациент умер, 37 человек в тяжелом состоянии на ИВЛ.