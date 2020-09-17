Абхазские военные примут участие в параде в честь независимости Южной Осетии  

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В военном параде в честь 30-летия образования Южной Осетии примут участие знаменная группа и парадный расчет курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Абхазии. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

"20 сентября исполняется 30 лет со дня образования Республики Южная Осетия. И. о. министра обороны республики Ибрагим Гассеев направил приглашение принять участие в параде, который состоится в Цхинвале. Для участия в военном параде мы направили в столицу Южной Осетии курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища", - отметил он.

В военном параде в Цхинвале примут участие 46 курсантов из Абхазии, 18 и 19 сентября состоится репетиция, рассказал Цвижба.

"Наши военные, в том числе курсанты, проходят подготовку с конца августа, они будут участвовать в военном параде Победы 30 сентября в Сухуме. В этом году парад пройдет без военной техники. На параде в Цхинвале курсанты будут нести государственный флаг Абхазии", - заметил первый заместитель министра обороны Абхазии.

Беслан Цвижба сообщил, что абхазская сторона также пригласит югоосетинских военных принять участие в параде Победы в Абхазии.

Военный парад в честь Дня республики Южной Осетии пройдет 20 сентября с участием парадных расчетов и знаменных групп Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Пограничной службы КГБ Южной Осетии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства юстиции, 4-й гвардейской военной базы минобороны России. По площади проедет механизированная колонна в составе техники Минобороны, МВД и 4-й военной базы.

В этом году Южная Осетия отмечает 30-летие со дня образования Республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза.

Читайте также: