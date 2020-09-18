"Грядет большая битва": ВВС США рассказали, чем будут воевать с Россией и Китаем

На днях глава американского Командования глобальных ударов ВВС (Air Force Global Strike Command) генерал Тимоти Рэй заявил журналистам, что если Пентагон не вложится в модернизацию ядерного щита, то проиграет в противостоянии с Россией и Китаем. По его словам, эти два государства способны физически уничтожить США. А значит, и оружие для их сдерживания должно быть принципиально другим. О том, каким именно, — в материале корреспондента РИА Новости Андрея Коца .

"Ускоримся — или проиграем"

Командование глобальных ударов ВВС Пентагон сформировал в 2009-м для управления двумя из трех компонентов ядерной триады — наземной и воздушной. Эта структура отвечает за эксплуатацию, развертывание, боевое применение стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования. Фактически речь идет о большей части американских средств ядерного сдерживания, и призыв генерала Рэя готовиться к большой войне с Россией и Китаем многое говорит о настроениях в Пентагоне.

"Наши потенциальные противники активно модернизируют ядерные силы по направлениям, в которых мы от них отстаем, — сообщил глава Командования глобальных ударов. — Это касается также боеголовок и средств их доставки. Чтобы не отстать окончательно, мы должны использовать новые технологии для обновления наших бомбардировщиков, подводных лодок и МБР, а также для создания перспективной техники. Мы либо ускорим эти изменения, либо проиграем".

По его словам, основную роль в воздушной компоненте ядерной триады предстоит играть бомбардировщику B-21 Raider. Как и его предшественника B-2 Spirit, самолет изготовят по схеме "летающее крыло", объединив все технологические ноу-хау в области малозаметности. Как утверждают в Пентагоне, B-21 без труда преодолеет любую систему противовоздушной обороны, оставаясь невидимым для средств слежения.

AP Photo / Greek Defense Ministry Иван Данилов Иван Д Союзники по НАТО готовят войну Германии и США

"Стратеги" у границы

"Рейдер", как и "Спирит", — дозвуковой, способен нести как ядерное, так и обычное вооружение. В его распоряжении — крылатые ракеты большой дальности с ядерными боеголовками Long-Range Stand-Off (LRSO), тоже малозаметные.

Кроме того, в бомболюках разместят ядерные модернизированные авиабомбы B61-12. Благодаря мощной номенклатуре вооружений и самым передовым технологиям, B-21, как считают в Вашингтоне, сможет уничтожить любую цель на поле боя. ВВС планирует заказать 100 машин. Цена — около 550 миллионов долларов каждая. Первый полет "Рейдер" должен был совершить в 2021-м, однако в начале сентября американские СМИ сообщили о внезапно возникших сложностях с его сборкой и уточнили, что испытания начнутся не раньше 2022 года.

"До вступления B-21 в строй нам придется полагаться на бомбардировщики B-52, B-1 и B-2, — сообщил Рэй. — Их необходимо поддерживать в боеготовом состоянии, так как многие машины — возрастные. Некоторые B-1, к примеру, требуют значительного структурного ремонта. Наше командование планирует списать 17 бомбардировщиков, часто работавших на Ближнем Востоке, в непривычных для них условиях".

США так хотели за раз модернизировать и ядерный арсенал, и обычные вооружения. Но разве это возможно с таким бюджетом? 738 миллиардов. Всего-то в 12 раз больше, чем у России. Так она и не воюют по всему миру. Тем более, сама с собой.

Тем не менее, подчеркнул генерал, американская стратегическая авиация даже в условиях коронавирусной пандемии не снизила интенсивность вылетов и боевой подготовки. Дальние бомбардировщики в этом году не раз появлялись в небе над западной частью Тихого океана, Европой и Арктикой. В частности, в конце августа американцы провели учения Allied Sky, и шесть B-52 побывали в воздушном пространстве 30 стран НАТО за один день.

Выкрашенные в темно-серый цвет "стратеги" неоднократно приближались и границам России. В частности, 28 августа несколько бомбардировщиков, по информации Минобороны, отработали авиаудары по Крыму и европейской части страны. Их видели над Черным морем также 4-го и 14 сентября, причем три американских самолета вышли к российским рубежам со стороны Украины. Для их опознавания и сопровождения в небо подняли четыре истребителя — два Су-27 и два Су-30. Кроме того, "стратеги" ВВС США прощупывают границу на Дальнем Востоке.

Отстают по ракетам

Глава Командования глобальных ударов обратил внимание и на важность обновления наземной компоненты сил ядерного сдерживания. Он напомнил, что шахтные МБР Minuteman III приняты на вооружение более полувека назад с расчетом на десятилетний срок службы. Заменить ветеранов собираются в рамках программы Ground-BasedStrategic Deterrent ("Оружие стратегического сдерживания наземного базирования"). Восьмого сентября командование ВВС поручило разработку новых МБР концерну Northrop Grumman.

Срок их службы оценивают в 50 лет — ракеты должны поступить на вооружение в конце этого десятилетия и оставаться в строю вплоть до 2080-го. Сведений об этом оружии пока немного. Известно, что по массогабаритным характеристикам МБР будет примерно соответствовать Minuteman III, поскольку существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не планируется. Трехступенчатая, твердотопливная, с дальностью не менее 15 тысяч километров. Высокую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS.

Места базирования не изменятся. Minuteman III развернуты на трех базах ВВС США — Уоррен (штат Вайоминг), Мальмстрем (штат Монтана) и Майнот (штат Северная Дакота). На каждой — по 150 ракет. По планам Пентагона первые МБР проекта GBSD поставят на боевое дежурство в 2027-м, а полностью заменят предшественников к 2036 году.

И если в разработке нового стратегического бомбардировщика Россия от США пока отстает, то по программе перспективной межконтинентальной ракеты, наоборот, опережает. Уже в 2021-м на вооружение РВСН должны поступить первые серийные МБР РС-28 "Сармат", каждая из которых способна забросить более десяти боевых блоков на 16-18 тысяч километров.

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