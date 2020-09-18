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В Краснодарском крае выявлено еще 92 случая COVID-19

© Sputnik / Максим Блинов
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (786)
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Sputnik Абхазия
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За прошедшие сутки в России зафиксировано 5905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах. За все время пандемии в России вирус обнаружен у 1 091 186 человек.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В Краснодарском крае за сутки подтверждено 92 новых случая COVID-19, сообщает администрация края.

"В Краснодаре коронавирус обнаружен у 35 человек, в Сочи – у 12, в Горячем Ключе – у 7. В Крыловском районе заболели 6 жителей, в Новороссийске – 5, в Белоглинском и Абинском районах – по 3, в Апшеронском, Крымском, Красноармейском, Каневском, Белореченском, Северском районах – по 2 зараженных, в Анапе, Кущевском районе, Армавире, Выселковском, Славянском, Калининском, Приморско-Ахтарском, Гулькевичском, Усть-Лабинском районах – по одному", - говорится в сообщении.

Всего на 18 сентября в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 43062 человека. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 4672 человека, из них 966 – дети.

Лабораториями проведено 965 909 исследований. Всего подтверждено 12 843 случая заражения коронавирусом.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (786)

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