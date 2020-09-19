Отгородиться от соседей: зачем Лукашенко закрывает Белоруссию

Белоруссия опасается вмешательства Польши, Литвы и Украины во внутренние дела и потому закроет границы. Для укрепления рубежей Александр Лукашенко перебросит дополнительный контингент военных. Пока пункты пропуска работают без изменений.

К чему может привести намерение Минска, разбиралась корреспондент РИА Новости Галия Ибрагимова.

Риторические предупреждения

"Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. В их арсенале осталось немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены закрыть государственную границу с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу и с нашей братской Украиной", — заявил Лукашенко на форуме "За Беларусь".

На сцене, где выступал президент, установили большой монитор. На нем лозунг "Женщина — за Беларусь!". На форум действительно пришли в основном сторонницы Лукашенко — после каждого его эмоционального высказывания они громко аплодировали. Воодушевленно зал отреагировал и на решение главы государства отгородиться от соседей.

Доводы лидера страны тем не менее поддержали не все. После упрощения визовых правил между Евросоюзом и Минском польский и литовский кордоны стали для белорусов воротами в Шенгенскую зону.

"В Минске два международных аэропорта. Но вильнюсский мы в шутку называем "третьим белорусским терминалом", — рассказывает минчанин Даниил Голосов. — Авиаперелеты в Европу через Литву обходятся дешевле, а на машине из нашей столицы до аэропорта Вильнюса — всего два часа. Препятствия для въезда — удар по нам самим".

"Туристический сектор Белоруссии живет за счет упрощенного "шенгена". Если Лукашенко закроет границы, это сильно повлияет на отрасль, а она еще не пришла в себя после пандемии коронавируса", — говорит белорусский бизнесмен Александр Петров. Много лет он специализируется на автобусных турах из Минска в страны ЕС.

Границы с Польшей и с Литвой — еще и основной наземный маршрут, по которому ежедневно идут грузопотоки из Китая, России, Центральной Азии и Кавказа в Европу. Затруднение товарооборота с Европой затормозит экономическое взаимодействие и прежде всего навредит самой Белоруссии.

"Страна позиционирует себя как транзитный хаб. Бюджет получает дивиденды, кроме того, такой статус помог вписаться в проект Китая "Пояс — путь". Закрыть границы — значит обрубить связи. Лукашенко на это не пойдет, а все его угрозы — риторика", — полагает белорусский эксперт Валерий Карбалевич.

Дивиденды от транзита

Польша и Литва отреагировали сдержанно. Пограничные службы сообщили: люди и транспорт перемещаются в штатном режиме. Не заметили они и усиления безопасности с белорусской стороны.

"Звучали заявления о перенаправлении грузов в другие порты. Потом была поправка, что Россия может предложить выгодные условия. Теперь мы должны понять, что означают слова Лукашенко о границах", — прокомментировал ситуацию глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

О штатном режиме работы говорят и польские власти. "А что там у них происходит, мы не знаем", — отметили в погранслужбе Польши.

Правда, в последние месяцы на границах возникали проблемы: из-за коронавируса власти Польши и Литвы ввели ограничения. Тысячи фур скапливались на пропускных пунктах.

В середине июня карантин отменили, грузопотоки упорядочились. Но восстановлено не все. Например, самый загруженный до пандемии пункт "Твярячюс" ("Видзы") на белорусско-литовской границе еще не работает. Вильнюс объясняет это тем, что в стране режим чрезвычайного положения.

В беседе с РИА Новости преподаватель Варшавского университета Михал Патрик Садловский признает: закрытие европейских границ уже ограничило торговые связи. При этом, предупреждает он, если Лукашенко выполнит обещание, пострадает и белорусская экономика.

"Польский экспорт — это 236 миллиардов долларов. Главными торговыми партнерами Варшавы остаются государства Западной Европы. На восточном направлении интерес представляют Украина и Россия. Белоруссия — маленькая страна, товарооборот с ней не столь значителен. Но по ее территории идет транзит польских грузов, что позитивно влияет на экономику", — рассуждает Садловский.

Политолог обращает внимание на увеличившееся число трудовых мигрантов из Белоруссии. Молодежь едет на учебу в Варшаву. Поляки, в свою очередь, зачастили в белорусские Гродно и Брест.

"Три года назад Лукашенко ввел безвизовый режим для поляков — хотел повысить туристическую привлекательность страны. Ему это удалось. Гости из Польши охотно путешествовали по Белоруссии, тратили там деньги", — говорит эксперт.

Садловский напоминает и о том, что Белоруссия под видом отечественных поставляет в Россию санкционные товары.

"Знаменитые белорусские креветки или сыры — не что иное, как продукция из соседних стран ЕС. Ее ввозят на российский рынок компании, которые поляки регистрируют в Белоруссии. Обе стороны зарабатывают на таких схемах. Если Лукашенко закроет границы, то срубит сук, на котором сидит белорусская экономика", — делает вывод политолог.

Украинские риски для Белоруссии

Наиболее жестко на последние заявления Лукашенко отреагировали в Киеве. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал "чушью" решение белорусского лидера.

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на власти и паранойе вокруг этого… Попейте водички, господин Лукашенко, — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", — написал украинский министр в "Фейсбуке".

Два года назад Лукашенко усилил контроль на границе — по его словам, из-за того, что нестабильная ситуация в Донбассе создает риски для безопасности. При этом обвинил украинские криминальные группировки в ввозе в страну оружия.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании кабинета министров Украины в Киеве

Киев тогда расценил решение Лукашенко как давление России. Впрочем, и сегодня украинские власти полагают, что Минск все шаги согласовывает с Москвой.

"Россия всегда была очень влиятельная в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов, настоящей, а не российской "демократии", — заявил на днях Владимир Зеленский.

Тем не менее эксперты сошлись во мнении: высказывания Лукашенко нацелены не на внешнюю аудиторию.

"Главный его посыл — показать белорусской оппозиции, что власть сильна, укрепляет границы, а значит, будет править еще долго", — указывает Карбалевич.

На все претензии западных стран Лукашенко ответит ужесточением риторики и закручиванием гаек внутри страны — в этом никто не сомневается.