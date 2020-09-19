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Число новых случаев в России за сутки превысило шесть тысяч

© AFP 2019 / LUIS ROBAYO
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (819)
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Sputnik Абхазия
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Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1 097 251. Умерли за все время 19 339 человек, выздоровели — 906 462.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. За минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255, сообщили РИА Новостив оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число ежедневно регистрируемых случаев заражения превысило шесть тысяч впервые с 19 июля. Накануне сообщалось о 5905 инфицированных.

Больше всего инфицированных выявили в Москве — 825 человек. Еще 212 случаев отмечено в Санкт-Петербурге, 180 — в Ростовской области.

В Чукотском автономном округе за сутки зафиксировали один случай, в Чечне — шесть, в Еврейской автономной области — 12. Прироста нет только в Ненецком автономном округе.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,5 миллиона. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, Мексика, ЮАР, Испания и Аргентина.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (819)

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