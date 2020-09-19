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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

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Sputnik Абхазия
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Во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса, сообщил журналистам командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров", — сказал Кобылаш. Он добавил, что "дольше на самолетах подобного класса не летал никто", его слова приводит РИА Новости.

Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Министерство обороны РФ
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Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — рассказали в министерстве.

Полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.


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