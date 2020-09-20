Куда исчезла гробница Александра Македонского: разгадка все ближе

Греческие археологи уверены, что император захоронен в Царском квартале Александрии в Египте — в прошлом году там откопали его статую. Отчего умер царь Македонии и где его усыпальница — в материале корреспондента РИА Новости Татьяны Пичугиной.

Смерть Александра Македонского: версии

После вынужденного возвращения из тяжелейшего похода в Индию Александр остановился в Вавилоне — столице Древней Персии. Утомленные постоянной войной македонцы бунтовали. По свидетельствам очевидцев, два дня полководец пировал. На ночном банкете неумеренно употреблял неразбавленный алкоголь, смешивал спиртное и в довершение всего опрокинул залпом огромный кубок — после чего громко вскрикнул, как от удара. Его полуживого унесли в постель.

Александр мучился от боли, даже просил меч, чтобы прекратить страдания. Состояние ухудшалось, начались лихорадка, жажда, галлюцинации. На шестой день он уже не мог говорить, только двигал руками. На тринадцатый — 11 июня 323 года до нашей эры — император скончался. Ему было 32 года.

Не все записи о смерти Александра сохранились. Например, утерян дневник его друзей. Тем не менее событие хорошо задокументировано — и все же остается загадкой по сей день. Основная версия — злонамеренное отравление врагами: так считала и Олимпия, мать полководца.

Плутарх писал, что причина гибели Александра — токсин из реки Стикс в Греции. Ее воду считали смертельно опасной, она растворяла металлы, поэтому хранили ее в конском копыте. В изготовлении отравы подозревали философа Аристотеля, учителя полководца. В сборнике "Токсикология в Античности" Адриена Мейор из Стэндфордского университета приводит аргументы в пользу того, что это был яд калихеамицин, вырабатываемый живущими в пресной воде и почве бактериями Micromonospora echinospora. Сейчас он входит в состав антираковых препаратов.

Британские исследователи считают, что описание симптомов, от которых страдал Македонский, — длительная рвота, конвульсии, мышечная слабость и замедление пульса — свидетельствует о воздействии на ослабленный организм белой чемерицы.

На основании описанных симптомов токсикологи и врачи предполагают также действие мышьяка, стрихнина, белладонны, аконита, чемерицы белой.

Отравление могло быть и ненамеренным. Известно, что император проводил на себе эксперименты с разными лекарствами. Знахари-хинду пользовали его экзотическими снадобьями, ядами, минералами. Возможно, полководец погиб в результате самолечения или передозировки.

Джон Аткинсон из Университета Кейптауна (ЮАР) полагает, что Александр вполне мог скончаться от естественных болезней или ранений. За две недели до роковой ночи он пересекал Великие болотаhttps://sputnik-abkhazia.ru/world/20181220/1026055789.htmlв дельте Тигра и Евфрата, где в изобилии водятся насекомые — переносчики опасных инфекций: тифа, малярии, лихорадки Западного Нила.

Согласно свидетельствам, бальзамировщики, прибывшие спустя шесть дней после смерти императора, не увидели признаков разложения тела. Тогда это посчитали доказательством божественного происхождения. Теперь ученые заявляют — царь впал в кому, признаков дыхания не подавал, и лекари ошибочно решили, что он умер. Вопрос, что привело к такому состоянию.

Катерин Холл из Медицинской школы Университета Отаго (Новая Зеландия) полагает: из-за кишечной инфекции у Александра развился синдром Гийена — Барре. Его парализовало, сократилась потребность в кислороде, а значит, и в дыхании. По мнению исследовательницы, именно поэтому тело не разложилось — царь был жив еще шесть дней после официальной констатации смерти.

Приключения золотого катафалка

Забальзамированного Александра поместили в стеклянный — а по другим данным, золотой — гроб, наполненный медом. По традиции его должны были доставить в Македонию, откуда царь родом (теперь это территория современной Греции). Сам он завещал похоронить себя в Египте.

Монументальный катафалк строили два года и в итоге повезли на родину. На развилке в Сирии процессию поджидали люди Птолемея — ближайшего соратника царя. Они отбили катафалк и сопроводили в Египет. Какое-то время он хранился в Мемфисе, потом его переправили в Александрию — в место, известное как "Гробница Александра".

Раскопки греческих археологов на территории сада Шаллалат в Александрии. В 2019 году здесь найдена статуя, предположительно, Александра Македонского.

Самое вероятное место гробницы — сады Шаллалат в центре Александрии: на них указывают надежные свидетели вроде Страбона. В прошлом году археологи под руководством Каллиопы Лимнес-Папакоста, раскапывая руины древнего Царского квартала времен основания города, нашли там античную мраморную статую императора. Экспедиция работает там уже 21 год. Упорство ученых оправданно — открытие захоронения Александра Великого станет мировой сенсацией.

Семейный некрополь в Вергине

В 1977 году на севере Греции в городе Вергина, в прошлом — Эги, столице Древней Македонии, археологи обнаружили античный некрополь с богатым инвентарем и скелетами. Датировки и артефакты указывали на принадлежность к царской семье времен отца Александра — Филиппа II.

В гробнице номер I в мраморном саркофаге находились кости мужчины среднего возраста в золотом венке с оружием. В прихожей в богатом саркофаге покоился скелет молодой женщины с символами царской власти. Рядом стояли скифские атрибуты — горитос (облатка колчана) и наголенники. Многое, включая данные антропологии, указывает на то, что это останки Филиппа II и его последней супруги Клеопатры.

В гробнице II захоронены единокровный брат Александра Арридей, принявший ненадолго бразды правления, и его невеста Эвридика, считает антрополог Антонис Бартсиокас из Фракийского университета имени Демокрита (Греция). Там же нашли оружие, предположительно, принадлежавшее Александру Великому.

В гробнице III обнаружили кремированные кости 13-16-летнего подростка.

По одной из версий, это останки сына Александра и Роксаны: его казнили в 310 году до нашей эры. Ученые намерены сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство усопших, — современные методы позволяют провести анализ даже очень древних останков. Это будет еще один шаг к раскрытию тайны захоронения великого полководца.

Ученые выяснили, как выглядел Филипп II, отец Александра Македонского. Археологи обнаружили останки Филиппа II, отца Александра Македонского, и выяснили, что он хромал на левую ногу, страдал от искривления шеи и обладал внушительным ростом для своего времени — 180 сантиметров.

Украденный саркофаг

В 1989-м греческий археолог Лиана Сувалтзи начала раскопки в оазисе Сива на юге Египта, где располагался храм бога Амона Ра. По легенде, Александр в 332 году приезжал туда и получил от оракула заверения в божественном происхождении. Сувалтзи заявляла, что нашла две львиные статуи, глиняные таблички с птолемеевскими письменами и вход в огромный некрополь. "Нет сомнения, что это гробница Александра Македонского", цитировала ее слова газета The New York Times в 1995 году. Однако вышестоящая экспертиза не подтвердила выводы исследовательницы и запретила ей продолжать раскопки.

Одно время верили, что полководец захоронен в Амфиполисе — македонском городе на севере современной Греции. В 60-е годы прошлого века на горе Каста археологи вскрыли там древние руины, а в 2012 году обнаружили крупнейший некрополь в Греции. Чьи в нем останки, доподлинно установить не удалось. Ученые доказывают, что гробница посвящена другу Александра — военачальнику Гефестиону.

Согласно источникам, тело Александра Македонского находилось сначала в Мемфисе, затем в Александрии. Сам он хотел быть похороненным в храме бога Амона в оазисе Сива в Египте. В Вергине найден некрополь отца — Филиппа II. Гробницу также искали в Амфиполисе.

Британский физик и историк-любитель Эндрю Чагг много лет изучает историю Александра Македонского. По его предположению, хранящийся в Британском музее саркофаг из египетского храма фараона Нектанеба II и надгробие в соборе Святого Марка в Венеции — части гробницы Александра.

Чегг считает, что Птолемей нашел пустой саркофаг Нектанеба II в Мемфисе и захоронил в нем тело императора, а позже переправил в Александрию. В XVI веке венецианские купцы вывезли в Италию надгробие вместе с останками, как они думали, христианского святого — Марка. В конце XVIII века саркофаг, снова пустой, обнаружили наполеоновские ученые.

Английский исследователь полагает: не исключено, что мощи святого Марка, хранящиеся в соборе в Венеции, на самом деле принадлежат Александру Македонскому. Подтвердить или опровергнуть версию могут антропологи после изучения костей на предмет ранений. Однако проводить экспертизу запретила церковь.