Три человека с коронавирусом умерли в Сочи

За сутки в Краснодарском крае подтверждено 94 случая коронавируса. Возраст заболевших - от семи до 83 лет.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В инфекционной больнице №2 в Сочи скончались трое пациентов с коронавирусом, сообщает администрация Краснодарского края.

У двух скончавшихся мужчин и женщины была гипертоническая болезнь, у одного из умерших также имелись другие хронические заболевания. Пациентам было от 66 до 86 лет.

Общее число летальных случаев у людей с COVID-19 на Кубани составляет 244.

Общее число заразившихся в регионе на сегодняшний день – 13031 человек, из них 894 ребенка. Выздоровели 10186 пациентов, в том числе за последние сутки 22 человека.