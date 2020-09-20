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Три человека с коронавирусом умерли в Сочи

© Sputnik / Алексей Майшев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (820)
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Sputnik Абхазия
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За сутки в Краснодарском крае подтверждено 94 случая коронавируса. Возраст заболевших - от семи до 83 лет.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В инфекционной больнице №2 в Сочи скончались трое пациентов с коронавирусом, сообщает администрация Краснодарского края.

У двух скончавшихся мужчин и женщины была гипертоническая болезнь, у одного из умерших также имелись другие хронические заболевания. Пациентам было от 66 до 86 лет.

Общее число летальных случаев у людей с COVID-19 на Кубани составляет 244.

Общее число заразившихся в регионе на сегодняшний день – 13031 человек, из них 894 ребенка. Выздоровели 10186 пациентов, в том числе за последние сутки 22 человека.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (820)

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