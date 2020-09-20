Марш и награды: военные из Абхазии приняли участие в параде в Цхинвале

В этом году Южная Осетия отмечает 30-летие со дня образования Республики. Совет народных депутатов 20 сентября 1990 года провозгласил создание Юго-Осетинской Советской Демократической республики в составе Советского Союза.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Абхазии приняли участие в военном параде в честь 30-летия образования Южной Осетии, сообщает Sputnik Южная Осетия.

В праздничном шествии приняли участие парадные расчеты силовых структур республики и военнослужащие 4-й военной базы МО РФ, кадеты, расчеты и знаменные группы Минобороны, МВД, Погранслужбы КГБ республики, МЧС, Министерства юстиции. Парадные расчеты из Абхазии впервые приняли участие в параде в Цхинвале.

Парад по традиции прошел на Театральной площади столицы республики. На торжественном марше присутствовали руководство и гости республики.

© Foto / Министерство обороны Республики Южная Осетия Репетиции парада к 30-летию Республики пройдут на главной площади Цхинвала

Принимал торжественный марш президент Анатолий Бибилов, командовал парадом и.о. министра обороны Южной Осетии гвардии генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев.

Анатолий Бибилов поздравил гостей и жителей республики с праздником и отметил, что сегодняшний день для всего народа отмечен особой, значимой и торжественной исторической датой.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня провозглашения Республики Южная Осетия. 20 сентября 1990 года народными депутатами Южной Осетии были приняты постановление и Декларация о государственном суверенитете, которыми Юго-Осетинская автономная область была преобразована в Республику Южная Осетия", - сказал Бибилов.

Наравне с мужчинами-военнослужащими, по главной площади столицы прошли женские парадные расчеты Минобороны и Министерства внутренних дел.

После прохождения пеших колонн по площади проехала техника Министерства обороны, Министерства внутренних дел и российской военной базы.

В завершение парада рота почетного караула Минобороны и военный оркестр Республики Дагестан представили показательные выступления.

Перед парадом на плацу военного городка Министерства обороны республики состоялась торжественная церемония награждения личного состава ведомства в честь 30-летия образования республики.

© Foto / Министерство обороны Республики Южная Осетия Ибрагим Гассеев наградил военнослужащих Южной Осетии, Абхазии и России

В праздничном построении приняли участие офицеры органов военного управления, личный состав подразделений Минобороны РЮО, личный состав МВД, МЧС, Министерства юстиции, а также парадные расчеты военнослужащих Минобороны Республики Абхазия, 4-й военной базы Минобороны России, военный оркестр отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (Республика Дагестан).

И.о. министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев выразил благодарность руководству и личному составу Министерства обороны Республики Абхазия за участие в праздничных мероприятиях.

"Мы рады приветствовать абхазских коллег на югоосетинской земле. На главной площади города-героя Цхинвал наши парадные расчеты пройдут вместе торжественным маршем в ознаменование 30-й годовщины образования Республики Южная Осетия. Это еще раз продемонстрирует нерушимость войскового товарищества и братства по оружию. Да здравствует нерушимая дружба югоосетинского, российского и абхазского народов", - подчеркнул Гассеев.

В ходе церемонии награждения генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев вручил военнослужащим Минобороны Южной Осетии и Абхазии, музыкантам оркестра отдельной мотострелковой бригады ВС РФ ведомственные награды.

Военнослужащие были удостоены медалей "За боевые заслуги", "За боевое содружество", "За воинскую доблесть I степени", За воинскую доблесть II степени", "Валери Хуыбылты", знаками отличия "За заслуги", "За отличие". Были присвоены очередные воинские звания, вручены почетные грамоты, благодарности.

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