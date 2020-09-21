От Прудбоя до Нагвалоу: начались учения "Кавказ-2020"

Всего к учению предполагается привлечь около 80 тысяч человек. На полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Крупнейшие маневры российских войск в 2020 году – стратегические командно-штабные учения "Кавказ" начались в понедельник, сообщила пресс-служба ЮВО.

В учениях примут участие военные из Абхазии и других стран, планируется отработка совместной борьбы с терроризмом.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik В Вооруженных Силах Российской Федерации стартовало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020»

"Кавказ-2020" пройдет с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ, первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова на внутренних полигонах Южного военного округа – Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский" и Копанской. Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии.

"Отдельные розыгрыши практических действий пройдут на полигонах Цабал и Нагвалоу в Республике Абхазия, на полигоне Баграмян в Республике Армения и на полигоне Дзарцеми в Республике Южная Осетия", - отметили в пресс-службе ЮВО.

Учения пройдут в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.

На территории каждого из российских военных округов крупномасштабные учения проводятся раз в четыре года. Предыдущие учения "Кавказ" прошли в Южном военном округе в 2016 году. В 2017 и 2018 годах маневры такого масштаба проходили в Западном и Восточном военных округах, а в прошлом году – в Центральном.

В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе России. Кроме того, как заявлял ранее министр обороны России Сергей Шойгу, на "Кавказе-2020" будут отработаны "совместные задачи по борьбе с терроризмом" в рамках углубления сотрудничества стран ШОС, ОДКБ и СНГ.

В ходе учений будет испытана новая техника. На форуме "Армия-2020", который прошел в конце августа в подмосковной Кубинке, Шойгу поинтересовался у производителей, могут ли они предоставить автомобиль "Тигр" в исполнении "багги" и защищенный автомобиль-амфибию "Стрела" для испытаний в условиях, приближенных к боевым, на "Кавказе-2020".

Представители промышленности ответили тогда согласием. Позднее гендиректор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий заявил что новый скоростной броневик "Стрела" действительно обкатают на учениях. Кроме того, ВПК отправит на маневры бронеавтомобиль "Атлет" (дальнейшее развитие машин семейства "Тигр"), многоцелевой броневик "ВПК-Урал" и "Тигр" в комплектации "багги".

В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.