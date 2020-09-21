В России не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса

За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили еще 6196 пациентов с коронавирусной инфекцией — на 48 больше, чем накануне. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 109 595 заразившихся: из них умерли почти 19,5 тысячи человек, более 911 тысяч вылечились.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. В ближайшее время в России не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего <...> неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", — подчеркнула глава ведомства, слова которой приводит РИА Новости.

О том, что никаких дополнительных мер из-за пандемии вводить не намерены, ранее заявлял и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация останется управляемой в ближайшие недели и месяцы, если граждане будут соблюдать масочный режим в транспорте и других общественных местах.

Во всем мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 оказались подвержены 30,6 миллиона человек, как минимум 954 тысячи скончались. Больше всего больных, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах Америки (6,8 миллиона инфицированных), Индии (5,4 миллиона) и Бразилии (4,5 миллиона).

Власти некоторых стран уже объявили о начале второй волны пандемии: так, канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил об ужесточении ограничительных мер из-за прироста новых заболевших, а Израиль первым в мире ввел повторный карантин — на три недели с возможностью продления.

В Абхазии также вернут некоторые ограничения из-за коронавируса, они вступят в силу с 5 октября.