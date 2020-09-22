В центре Гамалеи не исключили поставки вакцины от COVID-19 в страны бывшего СССР

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Лев Рыжков. Директор Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что Россия найдет возможность помочь странам бывшего СССР с поставками вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", однако пока вакцина не будет передаваться в массовом порядке, так как нужно также обеспечить вакцинацию российских граждан.

При этом Россия готова предоставить технологии производства препарата, но для этого в стране-получателе должны быть соответствующие производственные мощности.

Согласно подсчетам директора Гинцбурга, для того, чтобы провакцинировать только население Российской Федерации, потребуется от девяти до двенадцати месяцев.

"Предприятие, которое находится на территории института имени Гамалеи, работает в три смены, но не может и близко обеспечить тех объемов, которые необходимы для вакцинирования населения нашей страны (России - ред), - отметил Александр Гинцбург. – Трансфер технологий в настоящее время идет минимум на 3-4 производственные площадки. Надеюсь, к ноябрю на этих площадках в месяц будет производиться 5-6 миллионов доз. Это позволит в течение 9-12 месяцев достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя".

По словам научного работника, для производства вакцины необходимы особые технологии, по которым производятся моноклональные вещества, использующиеся для лечения онкологических заболеваний. Такие площадки есть в разных странах, но не в бывших советских республиках.

"Я не уверен, что там (в странах бывшего СССР - ред) технологические площадки готовы. Если они, конечно, к этому самостоятельно подготовятся, то сам Бог велел осуществить трансфер. Но, скорее всего, там будет по аналогии с Беларусью, для которой мы найдем какие-то возможности для того, чтобы помогать на различных условиях. Но помогать. Наравне с собственным населением защищать и наших ближайших соседей, - пояснил специалист. - Не берусь говорить на государственном уровне, но на моем уровне постоянно идут разговоры, обращения и обсуждения возможных взаимодействий, со многими нашими республиками (бывшего СССР - ред)".

Ввозить массово живую вакцину не будут, уточнил Гинцбург. Но производство могут наладить в странах, где есть крупные предприятия соответствующего профиля. Например, в Индии.

По словам Александра Гинцбурга, иностранные граждане, находящиеся на территории России, могут принять участие в испытаниях российской вакцины.

"Насколько я знаю нашу лабораторию, там нет никаких ограничений, - сказал Sputnik Александр Гинцбург. - Никаких дискриминационных моментов наше законодательство не содержит".

Кроме того, 22 сентября 2020 года Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской Академии наук.