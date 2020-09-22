Беречь мир и победить кризис: Путин выступил на Генассамблее ООН

Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и рассказал о недопустимости попыток искажения истории, затронул тему пандемии и проблем мировой экономики.

Беречь мир

В начале своей речи российский президент обратился к частникам сессии Генассамблеи и напомнил, что Устав ООН остается главным источником международного права, а сама Международная Организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир.

"В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок", — сказал он.

Он подчеркнул, что ООН должна адаптироваться к новым реалиям, а Совет Безопасности — полнее учитывать интересы всех стран.

О недопустимости попыток искажения истории

Путин в своем выступлении предостерег от попыток произвольно трактовать итоги Второй мировой войны.

"Переиначивать решения конференции Союзников и Нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства", — подчеркнул президент.

Такие действия особенно опасны в условиях нестабильности и деградации системы контроля над вооружениями, добавил российский лидер.

О пандемии коронавируса

Говоря о пандемии коронавируса, Путин отметил, что она стала принципиально новым вызовом и прямо затронула миллионы людей. По его словам, восстановление мировой экономики потребует нестандартных решений.

Российский лидер призвал в этих условиях создать "зеленые коридоры" без торговых войн, свободные от санкций, в том числе для продовольствия.

"По оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест, и нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни. Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе".

Путин выступил за укрепление потенциала Всемирной организации здравоохранения и подчеркнул, что Россия примет в этом самое заинтересованное участие.

Он также заявил о готовности бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, такие просьбы, по словам президента, поступали неоднократно.

О контроле над вооружениями и глобальной стабильности

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит содействовать мирному урегулированию региональных конфликтов и настойчиво предлагать конструктивные инициативы, несмотря на "все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег".

Он призвал Вашингтон совместно оперативно решить "первоочередной вопрос" продления Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года.

"Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года — хочу это подчеркнуть — уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников", — констатировал Путин.

По его словам, это заложило бы основу для глубокого разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность.

О российских инициативах

Президент также напомнил, что Россия выступила с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение всех космических держав о запрете на размещение оружия в космосе.

Помимо этого, Москва предлагала созвать саммит стран "большой пятерки" — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Его цель — подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка", — сообщил Путин.

В своем выступлении российский лидер призвал все мировое сообщество действовать совместно и опираться на нормы Устава ООН.

"Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений", — заключил Путин.