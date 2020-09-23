"Не признаем Лукашенко": почему ЕС не ввел новые санкции против Минска

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель готов приехать в Белоруссию, чтобы помочь урегулировать политический кризис. Но, по его словам, Александр Лукашенко не настроен взаимодействовать с ЕС.

Польша, Литва и Румыния пообещали белорусам безвиз, а в самой республике продолжаются массовые протесты. Чего хотят от Минска в Брюсселе и других европейских столицах и как на ситуацию влияют митинги, разбирался корреспондент РИА Новости Антон Лисицын.

Привычные митинги

"Министры (главы МИД Евросоюза) дали сильный сигнал: мы не признаем легитимность Лукашенко, результаты выборов считаем фальсифицированными", — сказал в понедельник после заседания Совета ЕС по международным делам Боррель.

Звучали призывы к национальному диалогу, но и санкции попытались объявить. Не вышло.

"Не было единогласия", — пояснил Боррель. Помешал Кипр, требующий, чтобы Евросоюз воздействовал на Турцию, добывающую газ в кипрской экономической зоне.

Впрочем, Минск санкциями не запугать. ЕС уже вводил их в 2004-м и лишь частично отменил в 2016-м.

На этом фоне правительства Польши, Литвы и Румынии предложили Евросоюзу предоставить гражданам Белоруссии безвизовый режим и открыть доступ к финансовым ресурсам "для реструктуризации и запуска либеральной экономики". Как написал в микроблоге Twitter литовский президент Гитанас Науседа, Вильнюс, Варшава и Бухарест призвали Брюссель подготовить пакет поддержки будущей демократической Белоруссии, дабы способствовать ее политической, экономической и социальной трансформации.

В самой республике уже полтора месяца не прекращаются протестные митинги. Так, в субботу в Минске состоялся очередной "женский марш", получивший название "блестящего" — его участницы несли сверкающие плакаты. Милиция вновь задерживала демонстрантов, и те, конечно, были к этому готовы. "Омоновец взял меня за руку и повел к машине, — рассказывала одна из протестующих. — Я подумала, что можно немного переиграть эту ситуацию и выйти из нее с достоинством. Я спросила, могу ли взять его под руку, он ответил: "Да, конечно". И мы красиво прошли к автозаку".

Уличные акции продолжились и в воскресенье. По данным МВД, задержали более 400 человек, большую часть — в столице. Всего в Минске насчитали 18 тысяч митингующих. В Бресте применили слезоточивый газ, милиционер сделал предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном.

Министерство также прокомментировало слитые в Сеть личные данные силовиков, якобы принимавших участие в подавлении протестов. То, что сотрудники в поисках защиты обращались в различные фонды, — фейк, заявили в МВД. Опубликованный список — четырехлетней давности.

"За это время многие перешли на другие должности, в другие подразделения и ведомства, некоторые уволились", — подчеркнула представитель МВД Ольга Чемоданова, добавив, что конфиденциальную информацию все-таки не разгласили. А подобные вбросы, наоборот, "как раз укрепляют боевой дух сотрудников".

Не закрывать двери

Белорусский политолог Валерий Карбалевич отмечает: санкции, не утвержденные из-за Кипра, гораздо мягче принятых против администрации Лукашенко в предыдущие годы.

Собеседник РИА Новости вспоминает, что после президентских выборов в декабре 2010-го в Минске тоже были массовые несанкционированные митинги протеста, сопровождавшиеся задержаниями. Власти также обвиняли иностранные спецслужбы в причастности к беспорядкам. И Евросоюз ввел санкции как против белорусских чиновников, так и предприятий республики.

"Сейчас ЕС больше занимают внутренние проблемы, чем внешние, — говорит Карбалевич. — Без массовых протестов не было бы никакой реакции. Потому что в последние годы Брюссель стал по-другому относиться к белорусскому режиму. Позиция примерно такая: главное, чтобы не было избиений и политзаключенных, крови на улицах".

В целом евробюрократия воспринимала Лукашенко скорее снисходительно. "Он не полностью поддержал Россию после 2014-го, это в Европе оценили и не стали придираться к нарушению прав человека", — объясняет Карбалевич.

"Экономическую помощь направляли именно властям, а финансовую поддержку неправительственных организаций, наоборот, урезали", — добавляет эксперт. Кризис в республике он считает конфликтом между обществом и властью.

Российский политолог Александр Носович полагает, что в Брюсселе предпочтут действовать осторожно. "По мнению многих политиков, перед Лукашенко нельзя закрывать все двери, ведь это помешает белорусскому руководству вернуться к геополитическому маневрированию между Россией и Западом. Сближение Минска с Москвой было бы поражением Запада, поэтому полностью рвать связи там не хотят", — рассуждает эксперт.

"В ЕС нет единства по санкциям, — продолжает он. — Есть консенсус, что они вообще нужны, есть неприятие Лукашенко. Но есть и понимание, что это не должно быть разрывом отношений".

Однако у Варшавы и Вильнюса словно открылось второе дыхание в той политике, которую там всегда проводили на белорусском направлении. "Польское и литовское руководство играло роль злых следователей в контактах с Минском. Тактику мягкого вовлечения предпочитали страны Западной Европы и США, а поляки с литовцами делали ставку на белорусскую оппозицию, причем самую радикальную, националистическую и антироссийскую", — уточняет Носович. Вот и пытаются ковать железо, пока горячо: выбивать бюджеты на новые программы по Белоруссии.

Протест выдыхается, полагает Носович, угасает и энтузиазм на Западе. Сценарий оппозиции по перехвату власти в ходе блицкрига не реализовался. "Дело, очевидно, идет к сохранению нынешней политической системы и ориентации Белоруссии на Россию", — делает вывод политолог.

Польша и страны Прибалтики продолжат давить на Минск в расчете усилить позиции в НАТО, прогнозирует эксперт. Но со временем и они успокоятся — по мере ослабления остроты политического кризиса.