Пять пациентов с коронавирусом скончались в Краснодарском крае

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 431, новые случаи заражения выявлены в 85 регионах страны.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. В Краснодарском крае за минувшие сутки скончались пять пациентов с диагнозом COVID-19, сообщила администрация Кубани.

Четыре пациента с подтвержденным коронавирусом и двусторонней тотальной пневмонией умерли в инфекционной больнице №2 Сочи. Это двое местных жителей, оба они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Как сообщили в Министерстве здравоохранения края, пациенты страдали гипертонической болезнью.

Кроме того, в том же медучреждении скончались два жителя Туапсинского района. Это 60-летний мужчина и 81-летняя женщина. Они заболели в конце августа и также находились на ИВЛ. У пациентки были сопутствующие заболевания - сахарный диабет, гипертония и хроническая форма ишемической болезни сердца.

Пятый летальный случай зафиксирован в Крымской центральной районной больнице. Местный житель 69 лет поступил с двусторонней полисегментарной пневмонией и находился на аппарате ИВЛ. Исследование на COVID-19 подтвердило наличие вируса. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения и гипертонической болезнью.