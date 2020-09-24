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Универсальный природный антибиотик открыли в России

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
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Эмерициллипсин А, считают специалисты ТюмГУ, перспективен и как самостоятельное лечебное средство, и как элемент комплексных препаратов. Терапия может осуществляться либо через инъекции, либо местно — путем прямой обработки пораженных тканей.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Российские ученые нашли универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в научном журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

По мнению авторов открытия - ученых из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и их российских коллег - найденное вещество поможет эффективно бороться с большинством инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных бактериями и грибами.

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Исследователи из ТюмГУ первыми в мире продемонстрировали уникальную способность пептида эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. По словам экспертов, вещество подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет.

Как отметили ученые, среди патологий, с которыми позволит бороться эмерициллипсин А, — опухоли, а также всевозможные бактериальные и грибковые инфекции.

Исследование проводилось в тесном сотрудничестве с коллегами из Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков имени Гаузе, Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора и Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН.

В дальнейшем коллектив ученых намерен перейти от работы с клеточными моделями к лабораторным испытаниям препарата.


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