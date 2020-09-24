В Сочи и Крыму отдохнули 8,5 миллионов туристов

Курортный сезон в этом году начался с опозданием из-за коронавирусных ограничений. Большинство россиян не стали ждать открытия границ и провели отпуск на отечественных курортах.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. С начала летнего курортного сезона в Сочи и Крыму в общей сложности отдохнули более восьми с половиной миллионов человек.

"По нашим предварительным подсчетам за летние месяцы и до сегодняшнего дня в Сочи отдохнули 2,9 миллиона человек, а с начала года более четырех миллионов человек. Это позволяет нам зафиксировать факт поэтапного восстановления сочинской экономики и ее дальнейшего развития", - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В этом сезоне 21 пляж курорта получил международный экологический сертификат соответствия "Голубой Флаг".

Появились новые объекты туристического показа и экологические маршруты. Сейчас в Сочи продолжают принимать отдыхающих более 1400 сертифицированных средств размещения.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал "Вести.Крым", что в республике с начала курортного сезона отдохнули 4,5 миллиона туристов.

По словам министра, в октябре 2020 года в Крыму ожидается высокая загрузка туробъектов.