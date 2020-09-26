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В России за сутки выявлено 7 523 новых случая коронавируса

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (827)
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Sputnik Абхазия
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Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. 

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 7 523 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев 27,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровело 6 004 человека. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день – 1245. Из них 360 человек выздоровели и восемь умерли.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (827)

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