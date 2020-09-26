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В Сочи взорвалась автомойка рядом с ТЦ "Моремолл"

© Sputnik / Николай Хижняк
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Пожар был локализован в течение пяти минут прибывшими спасателями, однако один человек пострадал, получив ожоги.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Пожар произошел в павильоне по продаже шаурмы на автомойке, расположенной на улице Донской в Сочи, пишут со ссылкой на источник в оперативных службах региона "Кубанские новости".

По предварительным данным, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь за пять минут.

В результате происшествия пострадал 51-летний мужчина. Отмечается, что у него диагностированы термические ожоги кожи верхних и нижних конечностей 1-2 степени.


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