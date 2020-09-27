Дизайнер из Абхазии представила коллекцию на неделе моды в Риме

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Дизайнер из Абхазии Магда Каджая представила коллекцию аксессуаров на римской неделе моды Altaroma. Об этом Sputnik сообщила сама дизайнер.
По ее словам, коллекция была представлена в рамках площадки для молодых и независимых дизайнеров Showcase.
"Я получила приглашение от самих организаторов, так как мой бренд базируется в Италии. Приятно отметить, что организаторы подчеркнули оригинальность и уникальность моей коллекции", - добавила она.
Дизайнер окончила отделение интерьерного дизайна Европейского института дизайна IED Milano, проходила стажировку в одной из студий Милана. Интерес к модной индустрии возник у девушки после окончания вуза.
"Во время летних каникул мне в голову пришла идея создать свою линию женских аксессуаров – клатчей. Я сразу начала создавать 3D модели и искать производителей. А дебютную коллекцию я презентовала в рамках парижской недели моды", - рассказала она.
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Аксессуары от абхазского дизайнера носят на ковровых дорожках итальянские актрисы, модницы и звезды, клатчи красуются на страницах модных журналов VOGUE, L`officiel, Vanity Fair.
Каджая отметила, что в планах у нее создание и выставка новых коллекций, но она не ограничивает свою деятельность аксессуарами. Девушка также занимается дизайном мебели и интерьера.