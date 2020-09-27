Дизайнер из Абхазии представила коллекцию на неделе моды в Риме

Altaroma – римская неделя моды, где представлены работы молодых итальянских дизайнеров, создающих неординарные аксессуары и одежду. Все экспонаты, представленные в рамках недели моды, произведены в Италии.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Дизайнер из Абхазии Магда Каджая представила коллекцию аксессуаров на римской неделе моды Altaroma. Об этом Sputnik сообщила сама дизайнер.

По ее словам, коллекция была представлена в рамках площадки для молодых и независимых дизайнеров Showcase.

"Я получила приглашение от самих организаторов, так как мой бренд базируется в Италии. Приятно отметить, что организаторы подчеркнули оригинальность и уникальность моей коллекции", - добавила она.

Дизайнер окончила отделение интерьерного дизайна Европейского института дизайна IED Milano, проходила стажировку в одной из студий Милана. Интерес к модной индустрии возник у девушки после окончания вуза.

"Во время летних каникул мне в голову пришла идея создать свою линию женских аксессуаров – клатчей. Я сразу начала создавать 3D модели и искать производителей. А дебютную коллекцию я презентовала в рамках парижской недели моды", - рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • Magda • K • (@magda_k_milano) 7 Сен 2020 в 8:46 PDT

Аксессуары от абхазского дизайнера носят на ковровых дорожках итальянские актрисы, модницы и звезды, клатчи красуются на страницах модных журналов VOGUE, L`officiel, Vanity Fair.

Каджая отметила, что в планах у нее создание и выставка новых коллекций, но она не ограничивает свою деятельность аксессуарами. Девушка также занимается дизайном мебели и интерьера.