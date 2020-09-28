10:53 28 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.82
  • EUR89.66
Поиск

Неспокойная ночь в Карабахе: что происходит в зоне конфликта

Министерство обороны Азербайджана
В мире
Получить короткую ссылку
49002
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1c/1031014750.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200928/1031014639/Nespokoynaya-noch-v-Karabakhe-chto-proiskhodit-v-zone-konflikta.html

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о гибели более 30 военных во время боев на линии соприкосновения.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Жители Степанакерта провели в подвалах первую ночь после эскалации в зоне карабахского конфликта, сообщает Sputnik Армения.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о возвращении за ночь ряда утерянных ранее позиций на линии соприкосновения в Карабахе, где с воскресенья обострилась ситуация.

"Ночью продолжались интенсивные боевые действия на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) в результате контратаки нанесли большие потери живой силе и военной техники противника. Армия обороны восстановила ряд ранее утерянных позиций", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о применения азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе.

"Ночью бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС", - написала Степанян в Facebook.

По ее словам, армянские силы сдерживают наступление, "нанося противнику значительные потери в живой силе и технике".

Между тем азербайджанская сторона заявила, что Вооруженные силы Армении "понесли потери в живой силе – более 550 человек убитыми и ранеными", сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Министерство обороны республики.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения азербайджанской стороны о крупных потерях армянских сил в Карабахе.

В воскресенье утром Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных.

По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© Sputnik / РИА Новости
Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном: главное

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Освобождение города Сухум
Несколько эпизодов войны: освобождение Сухума в объективе Марины Барцыц
Обстрелы и взрывы: кадры из Нагорного Карабаха
Контроль и выгода: регулирование майнинга в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться