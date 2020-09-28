Неспокойная ночь в Карабахе: что происходит в зоне конфликта

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о гибели более 30 военных во время боев на линии соприкосновения.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Жители Степанакерта провели в подвалах первую ночь после эскалации в зоне карабахского конфликта, сообщает Sputnik Армения.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о возвращении за ночь ряда утерянных ранее позиций на линии соприкосновения в Карабахе, где с воскресенья обострилась ситуация.

"Ночью продолжались интенсивные боевые действия на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) в результате контратаки нанесли большие потери живой силе и военной техники противника. Армия обороны восстановила ряд ранее утерянных позиций", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила о применения азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе.

"Ночью бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС", - написала Степанян в Facebook.

По ее словам, армянские силы сдерживают наступление, "нанося противнику значительные потери в живой силе и технике".

Между тем азербайджанская сторона заявила, что Вооруженные силы Армении "понесли потери в живой силе – более 550 человек убитыми и ранеными", сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Министерство обороны республики.

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщения азербайджанской стороны о крупных потерях армянских сил в Карабахе.

В воскресенье утром Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных.

По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.