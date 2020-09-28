"Акт цензуры": Twitter ввел санкции против РИА Новости

Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт российского агентства РИА Новости.

"Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения", — заявила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

В августе руководство сервиса сообщило, что будет маркировать аккаунты СМИ, которые находятся под контролем властей. Правда, это относится далеко не ко всем.

"У "Голоса Америки" или "Радио Свобода" подобной отметки вы не найдете. Зато в личном аккаунте Маргариты Симоньян есть пометка "Государственное издание". Это такие равноправие и справедливость. И, конечно, правильная "свобода слова", куда же без нее. Просим считать этот пост обращением в Роскомнадзор", — добавили в пресс-службе.

Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства в Twitter, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.