15:28 28 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.67
  • EUR91.48
Поиск

За сутки на Кубани подтверждено 96 случаев COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/11/1030956214.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200928/1031016532/Za-sutki-na-Kubani-podtverzhdeno-96-sluchaev-COVID-19.html

В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8135 новых случаев COVID-19, у 27% больных симптомов нет.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. За минувшие сутки в Краснодарском крае выявлено еще 96 случаев COVID-19, сообщает администрация Кубани.

"В Краснодаре выявлен 41 заболевший, в Новороссийске – 13, в Сочи – шесть. Пять случаев подтверждено в Ейском районе, четыре – в Белореченском, по три – в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском и Крыловском районах. По два заболевших в Новопокровском, Каневском, Крымском, Северском, Абинском районах. По одному случаю заражения выявлено в Славянском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Тихорецком, Тимашевском районах", - говорится в сообщении.

Общее число зараженных на сегодняшний день на Кубани – 13790 человек, из них 1043 ребенка, выздоровели 10443 пациента, в том числе за последние сутки 24 человека. 273 человека спасти не удалось. 

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 5235 человек, включая 1851 ребенка.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Война у дома: фото боевых действий и разрушений в Карабахе
Обстрелы и взрывы: кадры из Нагорного Карабаха
Контроль и выгода: регулирование майнинга в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться