За сутки на Кубани подтверждено 96 случаев COVID-19

В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8135 новых случаев COVID-19, у 27% больных симптомов нет.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. За минувшие сутки в Краснодарском крае выявлено еще 96 случаев COVID-19, сообщает администрация Кубани.

"В Краснодаре выявлен 41 заболевший, в Новороссийске – 13, в Сочи – шесть. Пять случаев подтверждено в Ейском районе, четыре – в Белореченском, по три – в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском и Крыловском районах. По два заболевших в Новопокровском, Каневском, Крымском, Северском, Абинском районах. По одному случаю заражения выявлено в Славянском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Тихорецком, Тимашевском районах", - говорится в сообщении.

Общее число зараженных на сегодняшний день на Кубани – 13790 человек, из них 1043 ребенка, выздоровели 10443 пациента, в том числе за последние сутки 24 человека. 273 человека спасти не удалось.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 5235 человек, включая 1851 ребенка.