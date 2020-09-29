За сутки в Краснодарском крае подтверждено 98 случаев COVID-19

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 8232 новых случая COVID-19, у 27,6% больных симптомов нет. Выздоровели 6749 пациентов, 160 умерли.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. На Кубани за минувшие сутки выявили еще 98 случаев заболевания коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Кубани.

"В Краснодаре выявлено 45 заболевших, из них 10 детей. В Туапсинском районе 7 человек, в Выселковском - шесть, в Славянском - пять, в Северском и Лабинском муниципалитетах – по четыре заразившихся. В Сочи, Новороссийске, Темрюке, Тихорецке по три человека, по два заболевших в Анапе, Горячем Ключе, Курганинском и Апшеронском районах. По одному случаю подтверждено в Абинском, Белореченском, Староминском, Усть-Лабинском, Крымском, Кавказском, Красноармейском районах", - говорится в сообщении.

Общее число заболевших в крае на сегодняшний день – 13888 человек, из них 1056 детей. Выздоровели 10477 пациентов, в том числе за последние сутки 34 человека. 277 больных спасти не удалось.

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 48547 человек, из них 5173 ребенка.