13:20 29 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD78.67
  • EUR91.48
Поиск

За сутки в Краснодарском крае подтверждено 98 случаев COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (828)
16 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1d/1031021433.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200929/1031021468/Za-sutki-v-Krasnodarskom-krae-podtverzhdeno-98-sluchaev-COVID-19.html

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 8232 новых случая COVID-19, у 27,6% больных симптомов нет. Выздоровели 6749 пациентов, 160 умерли.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. На Кубани за минувшие сутки выявили еще 98 случаев заболевания коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Кубани.

"В Краснодаре выявлено 45 заболевших, из них 10 детей. В Туапсинском районе 7 человек, в Выселковском - шесть, в Славянском - пять, в Северском и Лабинском муниципалитетах – по четыре заразившихся. В Сочи, Новороссийске, Темрюке, Тихорецке по три человека, по два заболевших в Анапе, Горячем Ключе, Курганинском и Апшеронском районах. По одному случаю подтверждено в Абинском, Белореченском, Староминском, Усть-Лабинском, Крымском, Кавказском, Красноармейском районах",  - говорится в сообщении. 

Общее число заболевших в крае на сегодняшний день – 13888 человек, из них 1056 детей. Выздоровели 10477 пациентов, в том числе за последние сутки 34 человека. 277 больных спасти не удалось. 

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 48547 человек, из них 5173 ребенка. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (828)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Война у дома: фото боевых действий и разрушений в Карабахе
Нагорный Карабах: смогут ли Азербайджан и Армения прекратить огонь и договориться
Контроль и выгода: регулирование майнинга в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться